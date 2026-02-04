Մատչելիության հղումներ

Ժամկետներից չենք շեղվելու, մարտին կունենանք նոր Սահմանադրության տեքստ. Գալյան

Armenia- RA Minister of Justice Srbuhi Galyan presented the results achieved by the Ministry during 2025 at the RA Government, Yerevan, February 4,2026
Armenia- RA Minister of Justice Srbuhi Galyan presented the results achieved by the Ministry during 2025 at the RA Government, Yerevan, February 4,2026

Ժամկետներից չենք շեղվելու, մարտին կունենանք նոր Սահմանադրության տեքստ, որը ենթակա կլինի հրապարակման, այս մասին այսօրվա ասուլիսում իր ներածական խոսքում հայտարարեց Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը՝ առանց այլ մանրամասներ հայտնելու:

Նախարարն ավելի վաղ ասել էր, որ նոր Սահմանադրության տեքստը պետք է պատրաստ լինի մարտին՝ այսինքն մեկ ամսից:

Նոր Սահմանադրություն ունենալու որոշումից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր՝ տեքստում Անկախության հռչակագրին հղում պետք է չլինի, հստակ շեշտելով՝ դա իր քաղաքական դիրքորոշումն է:

Բաքուն հրաժարվում է ստորագրել հայ - ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիրը, քանի դեռ Մայր օրենքի նախաբանից չի հեռացվել հղումն Անկախության հռչակագրին, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի միավորման մասին հիշատակում կա: Սա Բաքվի գնահատմամբ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջ է:

Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը վճռել էր, որ Անկախության հռչակագիրը իրավական նշանակություն չունի և այլ երկրների նկատմամբ տարածքային պահանջներ չի պարունակում:

