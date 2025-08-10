Զելենսկին շնորհավորել է Ալիևին Հայաստանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կապակցությամբ

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։
«Շնորհավորեցի պարոն նախագահին և ողջ ադրբեջանական ժողովրդին՝ Հայաստանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կապակցությամբ, որոնք կայացան նախագահ Թրամփի միջնորդությամբ՝ հանուն երկարատև խաղաղության և հուսալի անվտանգության Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում», - գրել է նա սոցիալական ցանցում։
Զելենսկին հույս է հայտնել, որ ամեն ինչ կստացվի։
Երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են նաև էներգետիկ համագործակցությունը, պայմանավորվել շարունակել աշխատել հնարավորությունների ընդլայնման ուղղությամբ։