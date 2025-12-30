Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Վաղարշապատի ընտրություններում ընտրակաշառքի գործով ձերբակալվել են ընդդիմադիր «Հայրենիք» կուսակցության անդամներ

Վաղարշապատում նոյեմբերին անցկացված ավագանու ընտրություններին ընտրակաշառք տալու գործով գիշերը ձերբակալվել են «Հայրենիք» կուսակցության երկու ներկայացուցիչներ՝ կուսակցության գլխավոր քարտուղար Խաչիկ Գալստյանն ու կուսակցության պատասխանատու, Վաղարշապատի ավագանու ընտրությունների համամասնական ցուցակի 2-րդ համարը զբաղեցրած Արամ Քոչարյանը:

Նրանց կալանավորելու միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան:

Հակակոռուպցիոն կոմիտեից «Ազատությանը» փոխանցեցին, որ ձերբակալվածները 8-ն են, որոնց կասկածում են ընտրակաշառք տալու և ստանալու համար:

Ձերբակալվածների շարքում է նաև Արմավիրի մարզպետի նախկին տեղակալ Մովսես Քարտաշյանը:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

«Հաղթանակ» դաշինքի 3 անդամների տներում խուզարկություններ են. «կան ձերբակալվածներ»

Սևակ Խաչատրյանը պնդում է՝ փորձում են ԱԺ ընտրություններից առաջ իրենց թիմին ճնշել և վարկաբեկել

Որևէ ընտրության արդյունք չի կարող հիմք լինել՝ Վեհափառին հրաժարական պարտադրելու. Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ

Ովքե՞ր հաղթահարեցին անցողիկ շեմը, և ինչպե՞ս են բաշխվել ձայները Վաղարշապատում

Կաթողիկոսի կալանավորված եղբոր ու եղբորորդու գործը հասավ դատարան. քննությունն ավարտվեց

Էջմիածնում Արգիշտի Մեխակյանի ձայները Սևակ Խաչատրյանից մի քանի հարյուրով են ավելի. տարբերությունը մեծ է Խոյում

ԿԸՀ-ն հրապարակեց Վաղարշապատի բոլոր ընտրատեղամասերի քվեարկության արդյունքները. ՔՊ-ն հաղթում է



Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG