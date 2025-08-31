Մատչելիության հղումներ

Ուկրաինայի իշխանությունները որոնում են խորհրդարանի նախկին խոսնակի վրա կրակողին

Ուկրաինայի իշխանությունները շարունակում են Լվով քաղաքում նախօրեին Գերագույն ռադայի նախկին խոսնակ Անդրեյ Պարուբիի վրա կրակողի որոնումները:

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնի քաղաքական գործչի սպանությունն անվանել է «սարսափելի» և հայտարարել, որ «բոլոր անհրաժեշտ ուժերն ու միջոցները» կօգտագործվեն հանցագործին բռնելու համար։

«Հանցագործությունը, ցավոք, մանրակրկիտ պատրաստված էր։ Բայց բացահայտելու համար արվում է ամեն ինչ», - ասել է Զելենսկին իր երեկոյան տեսաուղերձում։

Նա հավելել է, որ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը ներգրավված է հետաքննության մեջ, և «հրահանգված է ապահովել, որ ճշգրիտ ու ստույգ տեղեկությունը արագորեն հաղորդվի հանրությանը»։

Լվովի գլխավոր դատախազ Միկոլա Մերետը հայտարարել է, որ հետաքննվում են սպանության բոլոր հնարավոր դրդապատճառները, այդ թվում՝ Ռուսաստանի հնարավոր ներգրավվածությունը։

54-ամյա Պարուբին, որ ուկրաինական հեղափոխության մասնակից էր 2013-2014թթ., ղեկավարել է Գերագույն դառան 2016-19-ին:

Բացի այդ, նա 2014 թվականի փետրվարից օգոստոս ամիսը զբաղեցրել է Ուկրաինայի Ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը:

