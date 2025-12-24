Մատչելիության հղումներ

Զելենսկի. Ուկրաինայում ընտրություններ կանցկացվեն խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո

Ուկրաինան նախագահական ընտրություններ կանցկացնի հնարավորինս շուտ՝ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին:

Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է նաև, որ ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի բանակցային թիմերը Ռուսաստանի հետ պատերազմի ավարտի վերաբերյալ բանակցությունների ժամանակ չեն կարողացել համաձայնության գալ տարածքային հարցերի շուրջ, Զելենսկին կոչ է արել այդ հարցերը քննարկել առաջնորդների մակարդակով։

«Ամերիկյան կողմի հետ մենք կոնսենսուսի չենք հասել Դոնեցկի մարզի տարածքի և Զապորոժյեի ատոմակայանի վերաբերյալ», - ասել է Զելենսկին՝ հավելելով. «Զգայուն հարցեր քննարկելու համար մենք պատրաստ ենք առաջնորդների մակարդակով Միացյալ Նահանգների հետ հանդիպմանը: Նման հարցերը պետք է քննարկվեն առաջնորդների մակարդակով»։

Նա չի մանրամասնել, թե արդյոք առաջնորդների մակարդակով հանդիպպմանը ներկա կլինի նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, չնայած Զելենսկին վաղուց է կոչ արել հանդիպել Կրեմլի ղեկավարի հետ։


