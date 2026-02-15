Զախարովան հերքել է պնդումները, թե Նավալնին թունավորվել է գորտի թույնով

Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հերքել է պնդումները, թե ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին թունավորվել է գորտի թույնով:
«Երբ թեստերի արդյունքները հասանելի լինեն և նյութերի բանաձևերը բացահայտվեն, մենք համապատասխան մեկնաբանություններ կանենք: Մինչ այդ բոլոր նման պնդումները զուտ քարոզչություն են, որոնք ուղղված են Արևմուտքի հրատապ խնդիրներից ուշադրությունը շեղելուն», - TASS-ի փոխանցմամբ՝ հայտարարել է Զախարովան։
Մեծ Բրիտանիայի, Շվեդիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Նիդերլանդների արտգործնախարարությունները հայտարարություն էին տարածել՝ նշելով, որ Նավալնին 2024-ի փետրվարի 16-ին ռուսական բանտում սպանվել է էպիբատիդինից՝ մահացու թույն, որը պատրաստվել է հարավամերիկյան (էկվադորյան) թունավոր գորտի մաշկում պարունակվող թույնից: Հայտարարությունում նշվում է, որ նման եզրահանգման են եկել հիմնվելով Ալեքսեյ Նավալնիի մարմնի կենսանյութերի ուսումնասիրությունների արդյունքների վրա։