Ըստ Արայիկ Հարությունյանի՝ Ծառուկյանը չի կարող ՀԱՕԿ-ը ղեկավարել տարիքի պատճառով

Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, որ միաժամանակ Ծանրամարտի ֆեդերացիայի նախագահն է, հայտարարել է, թե ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը շուտով կդառնա 70 տարեկան և իրավունք չունի հավակնել կոմիտեի նախագահի պաշտոնին:
«Շատ ուղիղ եմ ուզում ասել՝ սպորտային աշխարհն այս մասին չի ուզում խոսել: Շուտով լրանում է Գագիկ Ծառուկյանի 70-ամյակը, և իրավունք չունի 70-ից հետո հավակնել ՀԱՕԿ նախագահի պաշտոնին: Հիմա իրենք փորձում են այսպիսի հնարքներով ընտրական և քաղաքական թեժ փուլում անցկացնել այդ ընտրությունները, Գագիկ Ծառուկյանին հերթական անգամ կարգել ՀԱՕԿ նախագահ, և նա ևս չորս տարի ղեկավարի»,-Ազգային ժողովում լրագրողներին ասել է Հարությունյանը:
Ծառուկյանը օլիմպիական կոմիտեն ղեկավարում է 2004 թվականից: Այս տարվա նոյեմբերին կլրանա նրա 70-ամյակը: Ապրիլի 11-ին կոմիտեն նշանակել էր գլխավոր ասամբլեայի հատուկ նիստ, որի ժամանակ ղեկավար կազմի ընտրություններ պետք է լինեին: Արայիկ Հարությունյանի ղեկավարած ֆեդերացիան դիմել է դատարան, ու այդ նիստը տապալվել է:
Ֆեդերացիան պահանջում է, որ Ծառուկյանի լիազորությունները դադարեցնեն, անվավեր ճանաչվեն նրա վերջին ութ ամսվա, ինչպես նաև կոմիտեի վերահսկիչ հանձնաժողովի որոշումներն ու լիազորությունները:
Մինչև տարիքային սահմանափակման մասին պնդումը ֆեդերացիայից պարզաբանել էին, թե ՀԱՕԿ ղեկավար կազմի պաշտոնավարման ժամկետը լրացել է անցած տարվա սեպտեմբերին, ու հետո ընտրություն չի եղել:
Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակն է պատասխանել վարչապետի աշխատակազմի հայտարարություններին:
«Լավ կլիներ՝ ինչ-որ մեկը Արայիկ Հարությունյանին հարց ուղղեր՝ դու իրավունք ունե՞ս Ծանրամարտի ֆեդերացիայի նախագահ լինես, իսկ Գագիկ Ծառուկյանն իրավունք չունի՞ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահը լինել»,- ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Իվետա Տոնոյանը։
Արայիկ Հարությունյանն այս տարվա հունվարից է ընտրվել Ծանրամարտի ֆեդերացիայի նախագահ:
«Ի՞նչ կապ ունես դու ընդհանրապես սպորտի հետ, ի՞նչ մարզական հետագիծ ունես, ծանրամարտի մասին ի՞նչ իմացություններ ունես։
2004 թվականին, երբ Գագիկ Ծառուկյանը 48 տարեկանում ստանձնում էր Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահի պարտականությունները, և հայկական սպորտը գտնվում էր խայտառակ ծանր վիճակում, շատերն էին հարցնում՝ արդյո՞ք դա պետք է իրեն։ Մարզադպրոցները կիսաքանդ էին, ենթակառուցվածքները՝ ավերված, միջազգային ասպարեզում հաջողությունները՝ սակավ, մարզիկները՝ անտեսված», - նշել է Ծառուկյանի մամուլի խոսնակը՝ թվարկելով հետո գրանցված արդյունքները:
Իվետա Տոնոյանն Արայիկ Հարությունյանին պատասխանը եզրափակել է հարցով, թե ինչպե՞ս նա «հայտնվեց Ծանրամարտի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում:
«Ի՞նչ խոստումներ էիր տվել ծանրամարտի միջազգային ընտանիքում Հայաստանի դիրքերը բարելավելու մասին, որոնք այդպես էլ չկատարեցիր և ի վերջո՝ արդյո՞ք հայ մարզաշխարհը ընդունեց քեզ, որպես ֆեդերացիայի նախագահ» Հարցերս հռետորական չեն․․․», - նշել է խոսնակը:
Ծանրամարտի ֆեդերացիայի նախագահը, որ իշխանության համար նորից պայքարող «Քաղաքացիական պայմանագրի» նախընտրական շտաբի պետն է, Իվետա Տոնոյանի այս հարցերին դեռ չի արձագանքել: