Ըստ Ադրբեջանի ոստիկանության՝ Ստեփանակերտում ձերբակալվել է հայազգի Կարեն Ավանեսյանը, նա ձերբակալության ժամանակ վիրավորվել է

Ադրբեջանական APA-ն հղում անելով այդ երկրի Ներքին գործերի նախարարությանը՝ հաղորդում է, որ Ստեփանակերտում Կարեն Ավանեսյան անունով հայազգի բնակիչ է ձերբակալվել:
Ըստ գերատեսչության՝ Ավանեսյանին ոստիկանության աշխատակիցները ձերբակալ են, երբ «ինքնաձիգով փորձել է մոտենալ Ստեփանակերտում անցկացվող միջոցառման վայրին»:
Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ՝ «ձերբակալության պահին Ավանեսյանը զինված դիմադրություն է ցույց տվել: Պատասխան կրակի հետևանքով՝ Ավանեսյանը հրազենային վնասվածք է ստացել և ձերբակալվել»:
Այսօր Արցախ է այցելել Ադրբեջանի նախագահը, ներկա եղել համալսարանի ուսումնական մասնաշենքերից մեկի բացմանը, հանդիպել բնակիչների հետ: