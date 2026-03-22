Վրաստանում վերջին հրաժեշտը տվեցին Իլիա Երկրորդին

Այսօր Թբիլիսիում տեղի ունեցավ Վրաց Ուղղափառ եկեղեցու պատրիարք Իլիա Երկրորդի հուղարկավորության արարողությունը:
Պատարագին ներկա էին երկրի բարձրագույն պաշտոնյաները, դիվանագիտական կորպուսի և օտարերկրյա եկեղեցիների ներկայացուցիչներ։
Թբիլիսիում պատրիարքի հուղարկավորությանը մասնակցել են Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, Ադրբեջանի Միլլի մեջլիսի նախագահ Սահիբա Գաֆարովան, Ռուս ուղղափառ եկեղեցու պատվիրակությունը:
Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը Վրաց Ուղղափառ եկեղեցու Պատրիարքարանից թեև ստացել էր պաշտոնական ծանուցում երջանկահիշատակ Իլիա Բ Կաթողիկոս-Պատրիարքի հուղարկավորության և հարակից միջոցառումների արարողակարգի առնչությամբ, սակայն չի կարողացել մասնակցել Վրաց Ուղղափառ եկեղեցու պատրիարքի հուղարկավորությանը. Գարեգին Երկրորդի խափանման միջոցը վերացնելու վերաբերյալ պաշտպանի միջնորդությունը չի բավարարվել:
Փաստաբանը միջնորդություն էր ներկայացրել Քննչական կոմիտե, որպեսզի վերացվի խափանման միջոցը ու Վեհափառը կարողանա հատել Հայաստանի սահմանը և մասնակցի Վրաստանի պատրիարք Իլիա Երկրորդի հուղարկավորությանը:
Վրաստանի պատրիարք Իլիա Երկրորդը մահացավ մարտի 17-ին, 93 տարեկանում: