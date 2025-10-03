Մատչելիության հղումներ

Վրաստանում ՏԻՄ ընտրությունները կանցկացվեն խիստ քաղաքական ճնշումների ֆոնին. Amnesty International

Վրաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները կանցկացվեն խիստ քաղաքական ճնշումների ֆոնին, քվեարկության նախօրեին հայտարարում է Amnesty International-ը։

Կազմակերպությունը պնդում է, որ Վրաստանի իշխանությունը նախընտրական քարոզարշավն իրականացնում է «խոսքի, միավորման և խաղաղ հավաքների ազատության իրավունքների խախտման պայմաններում»։

«Ընդդիմության առաջնորդները բանտում են, այլախոհության դրսևորումը գործնականում քրեականացված է», - ասված է միջազգային իրավապաշտպան կառույցի հայտարարությունում:

Վրաստանի խոշորագույն ընդդիմադիր ուժերը բոյկոտում են հոկտեմբերի 4-ի ՏԻՄ ընտրությունները, որոնց ընդհանուր առմամբ մասնակցում է 12 կուսակցություն։ Մայրաքաղաք Թբիլիսիի ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարում է 9 թեկնածու, այդ թվում՝ գործող քաղաքապետ Կախա Կալաձեն։



