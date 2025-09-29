Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Դատարանը Վրաստանի երրորդ նախագահից և ՊԱՀԾ նախկին պետից պահանջում է 3.3 մլն դոլար վճարել պետությանը

Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլին անազատության մեջ, արխիվ
Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլին անազատության մեջ, արխիվ

Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլիին և Պետական անվտանգության հատուկ ծառայության նախկին ղեկավար Թեյմուրազ Ջանաշիային պարտավորեցրել է մոտ 3.3 միլիոն դոլար վճարել կառավարությանը:

Դատարանի այսօր հրապարակված վճիռը «բաճկոնի գործով» է, որի շրջանակում նախկին նախագահն ու նրա մի խումբ ենթականեր մեղադրվում են պաշտոնեական դիրքի օգտագործմամբ բյուջետային միջոցների մսխման մեջ:

Միխեիլ Սաակաշվիլիի փաստաբան Բեկա Բասիլայան դատարանի որոշումը «Իվանիշվիլիի քաղաքական հանձնարարություն» է որակել։

Վրաստանի նախկին առաջնորդը մի քանի քրեական գործերով է անցնում և անցած տարիներին կայացված մի շարք վճիռների համաձայն ճաղերի ետևում կմնա մինչև 2034 թվականը։ Սաակաշվիլին և նրա ղեկավարած ընդդիմադիր ուժը բոլոր վճիռները համարում են քաղաքական։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG