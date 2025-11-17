Վրաստանի քաղաքացիները չեն կարողանա քվեարկել արտերկրից. Պապուաշվիլի

Վրաստանի իշխող «Վրացական երազանք» կուսակցությունը պատրաստվում է այլ երկրներում բնակվող Վրաստանի քաղաքացիներին արգելել ընտրություններին մասնակցել արտերկրից, հայտնել է խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին։
Գործող Ընտրական օրենսգրքով ոչ ռեզիդենտները չեն կարող քվեարկել ավագանու ընտրություններին, բայց իրավունք ունեն մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին, ինչի համար արտերկրում բացվում են ընտրատեղամասեր:
Նախատեսվող փոփոխությունների համաձայն՝ քաղաքացիները Վրաստանի խորհրդարանի ընտրություններին կարող են քվեարկել միայն երկրի տարածքից ՏԻՄ ընտրությունների նման: Շալվա Պապուաշվիլիի պնդմամբ՝ այս նորամուծությունը չի սահմանափակում ընտրական իրավունքները, այլ միայն սահմանում է քվեարկության «տեղն ու սահմանները»:
Ըստ նրա՝ նման կերպ կնվազի արտաքին խաղացողների ազդեցությունը: