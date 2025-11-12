Մատչելիության հղումներ

Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում ընդունել է Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաևին

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում ընդունել է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաևին: Նրանք քննարկել են երկու երկրների ռազմավարական գործընկերությունը։

«Ինչ վերաբերում է երկկողմ համագործակցությանը, այն բնութագրվում է ռազմավարական գործընկերությամբ, դաշնակցային հարաբերություններով։ Չկա որևէ ոլորտ, որտեղ մենք չփոխազդենք և չաշխատենք միասին», - Риа Новости-ի փոխանցմամբ՝ ասել է Տոկաևը։

Ավելի վաղ Կրեմլը հայտնել էր, որ Վլադիմիր Պուտինը և Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաևը երեքշաբթի և չորեքշաբթի օրերին Մոսկվայում կայանալիք բանակցությունների ժամանակ կքննարկեն գազային նախագծերը և ռուսական նավթային ընկերությունների նկատմամբ ԱՄՆ պատժամիջոցների հետևանքները:

