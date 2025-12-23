Ձերբակալվել է Վրաստանի պետանվտանգության ծառայության նախկին ղեկավարը

Վրաստանի գլխավոր դատախազությունն այսօր հայտնել է երկրի պետանվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Գրիգոլ Լիլուաշվիլիի ձերբակալության մասին։ Նրան առանձնապես խոշոր չափով կաշառք ստանալու մեղադրանք է առաջադրվել։
Դատախազության պնդմամբ՝ Լիլուաշվիլին կաշառքներ է ստացել մի շարք շինարարական ընկերություններից և անհատ գործարարներից։
«Վրաստանում գործունեություն ծավալած թուրք ներդրողներից մեկից Լիլուաշվիլին 1 միլիոն դոլարի կաշառք է ստացել։ Վրաստանի քաղաքացի հանդիսացող գործարարներից մեկից էլ Լիլուաշվիլին ևս 1 միլիոն 300 հազար դոլարի կաշառք է ստացել՝ անօրինական հեռախոսային սպասարկման կենտրոնների գոյությունը թաքցնելու համար»,- նշված է դատախազության հայտարարության մեջ։