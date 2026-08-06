Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Վեց զոհ Ուկրաինայում՝ ռուսական հարվածներից հետո

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Պատերազմը Սումիում, արխիվ
Պատերազմը Սումիում, արխիվ

Ռուսական գիշերային հարվածներից հետո փրկարարներն այսօր Բալակլիա քաղաքում շարունակում էին մարել հրդեհներն ու մաքրել փլատակները։ Ուկրաինական կողմի տվյալներով՝ հարձակման հետևանքով զոհվել է երեք մարդ։, Reuters-ի հաղորդմամբ՝ հայտնել են ուկրաինական իշխանությունները:

Իսկ Սումիին հարակից բնակավայրերում ռուսական հարվածների հետևանքով գիշերը ևս երեք մարդ է զոհվել, առնվազն 19-ը՝ վիրավորվել։

Ուկրաինայի ոստիկանությունը հայտնել է, որ ևս 12 մարդ վիրավորվել է հենց Սումի քաղաքում՝ ղեկավարվող ավիացիոն ռումբերով հարվածների հետևանքով:

Միկրոավտոբուսի ուղղությամբ անօդաչուի հարվածի հետևանքով էլ Խերսոնում վեց մարդ է վիրավորվել, հայտնել է շրջանի վարչակազմը։

Թե՛ Մոսկվան, թե՛ Կիևը հերքում են, թե նպատակաուղղված հարվածներ են հասցնում խաղաղ բնակչությանը:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Ադրբեջանի ԱԳ նախարարը պաշտոնական այցով մեկնել է Ուկրաինա

Ռուսաստանում պայթյունի հետևանքով վիրավորվել է ԱԹՍ-եր արտադրող ընկերության ղեկավարը

ՆԱՏՕ-ն հաստատել է՝ Լայպցիգի օդանավակայանում ուկրաինական ինքնաթիռի մոտ ԱԹՍ է նկատվել

ԵՄ-ն ռուսական սառեցված ակտիվներից 1.4 մլրդ եվրո կհատկացնի Ուկրաինային

Տուլայում ուկրաինական անօդաչուն հարվածել է Wildberries-ի պահեստին, հրդեհ է բռնկվել

Կիևը Մոսկվային ռազմական հանցագործության մեջ է մեղադրում՝ Խերսոնում վաճառողի վրա ԱԹՍ-ով հարձակման համար


XS
SM
MD
LG