Վեց զոհ Ուկրաինայում՝ ռուսական հարվածներից հետո

Ռուսական գիշերային հարվածներից հետո փրկարարներն այսօր Բալակլիա քաղաքում շարունակում էին մարել հրդեհներն ու մաքրել փլատակները։ Ուկրաինական կողմի տվյալներով՝ հարձակման հետևանքով զոհվել է երեք մարդ։, Reuters-ի հաղորդմամբ՝ հայտնել են ուկրաինական իշխանությունները:
Իսկ Սումիին հարակից բնակավայրերում ռուսական հարվածների հետևանքով գիշերը ևս երեք մարդ է զոհվել, առնվազն 19-ը՝ վիրավորվել։
Ուկրաինայի ոստիկանությունը հայտնել է, որ ևս 12 մարդ վիրավորվել է հենց Սումի քաղաքում՝ ղեկավարվող ավիացիոն ռումբերով հարվածների հետևանքով:
Միկրոավտոբուսի ուղղությամբ անօդաչուի հարվածի հետևանքով էլ Խերսոնում վեց մարդ է վիրավորվել, հայտնել է շրջանի վարչակազմը։
Թե՛ Մոսկվան, թե՛ Կիևը հերքում են, թե նպատակաուղղված հարվածներ են հասցնում խաղաղ բնակչությանը: