Վենսի գլխավորած պատվիրակությունը ժամանել է Իսլամաբադ

Պակիստան - ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի գլխավորած պատվիրակությունը ժամանում է Իսլամաբադ, 11-ը ապրիլի, 2026թ.

Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի գլխավորած պատվիրակությունը, որում ընդգրկված են նախագահ Դոնալդ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը և փեսա Ջարեդ Քուշները, այսօր առավոտյան ժամանել է Իսլամաբադ: Պատվիրակությանը դիմավորել են Պակիստանի զինված ուժերի ղեկավար Ասիմ Մունիրը և արտգործնախարար Իշաք Դարը:

Իրանի պատվիրակությունը՝ խորհրդարանի խոսնակ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆի և արտգործնախարար Աբբաս Արաղչիի գլխավորությամբ, ամերիկյան պատվիրակության հետ բանակցությունների նպատակով Պակիստանի մայրաքաղաք է ժամանել երեկ:

Սա ԱՄՆ-Իրան ամենաբարձրաստիճան բանակցությունն է 1979 թվականի Իրանի իսլամական հեղափոխությունից և 2015-ին երկու կողմերի միջև առաջին պաշտոնական բանակցություններից հետո, երբ համաձայնություն էր ձեռք բերվել Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Լիբանանի ռմբակոծության պատճառով խաղաղության հեռանկարը մնում է մշուշոտ. ի՞նչ կքննարկեն կողմերը

ԱՄՆ-ն և Իրանը կբանակցեն Պակիստանում, Իսրայելն ու Լիբանանը՝ ԱՄՆ-ում

Վենսը հույս ունի, որ Իրանի հետ բանակցությունները դրական կլինեն

Պակիստանը պատրաստվում է ԱՄՆ-Իրան բանակցություններին

Թրամփը զգուշացրել է՝ ԱՄՆ-ն ավելի ուժեղ կհարվածի Իրանին, եթե չհետևեն հրադադարի պայմաններին

Պատերազմի 40-րդ օրը ԱՄՆ-ն և Իրանը երկշաբաթյա հրադադար են հաստատել


