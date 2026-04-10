Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Վենսը հույս ունի, որ Իրանի հետ բանակցությունները դրական կլինեն

ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը այսօր հայտարարել է, որ անհամբեր սպասում է Իրանի հետ առաջիկա բանակցություններին և որ ակնկալում է, որ Իսլամաբադում կայանալիք բանակցությունները դրական կլինեն։

Վենսն այս մասին խոսել է Վաշինգտոնից Պակիստան մեկնելուց առաջ։

ԱՄՆ-ն և Իրանը պատրաստվում են հանդիպել Պակիստանում՝ բանակցելու պատերազմն ավարտելու շուրջ, մինչ Հորմուզի նեղուցի և Իսրայելի կողմից Լիբանանի ռմբակոծության շուրջ վեճի պատճառով խաղաղության հեռանկարը մնում է մշուշոտ:

Ակնկալվում է, որ հանդիպմանն ամերիկյան կողմը կներկայացնեն ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը, հատուկ դեսպանորդներ Սթիվ Ուիթքոֆն ու Ջարեդ Քուշները, իսկ իրանականը՝ արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին և խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը:

Դեռ պարզ չէ՝ բանակցությունները կսկսվեն այսօ՞ր, թե՞ վաղը: Սակայն մայրաքաղաք Իսլամաբադում այսօր և վաղը ոչ աշխատանքային օրեր են հայտարարվել. փակ է դեպի Կարմիր գոտի տանող գլխավոր պողոտան, որտեղ կարևորագույն կառավարական շենքերն են: Նաև մեծ թվով անվտանգության ուժեր են տեղակայվել: Նման միջոցներ սովորաբար ձեռնարկվում են դիվանագիտական խոշոր միջոցառումների համար։

XS
SM
MD
LG