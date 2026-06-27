Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Վենեսուելա է ժամանել 1600 օտարերկրյա փրկարար

Օրեր առաջ տեղի ունեցած երկու հզոր երկրաշարժերից հետո ողջ մնացածներին որոնելու և փրկարարական աշխատանքներին աջակցելու նպատակով Վենեսուելա է ժամանել 1600 օտարերկրյա փրկարար։

Վերջին տվյալներով՝ երկրաշարժերի հետևանքով զոհվել է 920 մարդ։

«Վերջին մի քանի ժամվա ընթացքում Վենեսուելան ընդունել է 17 չվերթ, ժամանել է ավելի քան 1600 փրկարար։ Առաջիկա 24 ժամվա ընթացքում սպասվում է ևս 25 չվերթի ժամանում», հայտնել է Վենեսուելայի արտաքին գործերի փոխնախարար Օլիվեր Բլանկոն։

Որոնողափրկարարական աշխատանքներին միացել են Մեքսիկայի, ԱՄՆ-ի, Սալվադորի, Շվեյցարիայի, Կոլումբիայի, Իսպանիայի, Էկվադորի, Չիլիի, Դոմինիկյան Հանրապետության և Պանամայի փրկարարական խմբերը։

CNN-ի հաղորդմամբ՝ հաճախակի հետցնցումներն ու ծանր տեխնիկայի պակասը զգալիորեն բարդացնում են փրկարարական աշխատանքները։

CBS News-ի տվյալներով՝ շուրջ 51 հազար մարդ դեռևս համարվում է անհետ կորած։

XS
SM
MD
LG