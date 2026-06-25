Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Վենեսուելայում երկու հզոր երկրաշարժ է գրանցվել, առնվազն 32 մարդ է զոհվել, 700-ը վիրավրովել

Վենեսուելայի հյուսիսում և կենտրոնական հատվածում հունիսի 24-ին երկու ուժեղ երկրաշարժ է գրանցվել։ Կարաքասում բնակելի ու այլ շենքեր են փլուզվել, երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։

Վենեսուելայի իշխանությունների տվյալներով՝ առնվազն 32 մարդ է զոհվել, ավելի քան 700-ը՝ վիրավորվել։

Reuters-ի փոխանցմամբ՝ առաջին՝ 7,2 մագնիտուդով ցնցումից մեկ րոպե չանցած տեղի է ունեցել երկրորդը՝ 7,5 մագնիտուդով։ Էպիկենտրոնները եղել են Կարիբյան ծովի ափին գտնվող Մորոն քաղաքից ոչ հեռու։

ԱՄՆ երկրաբանական ծառայությունը նախնական գնահատմամբ չի բացառում, որ զոհերի թիվը կարող է հասնել տասնյակ հազարների։

Փրկարարներն ու ոստիկանությունը շարունակում են որոնողական աշխատանքները։

XS
SM
MD
LG