Վեդիի դեպքը բացահայտվել է օպերատիվ մարմինների ահազանգի արդյունքում, պնդում է վարչապետը

Վեդիի դեպքը բացահայտվել է օպերատիվ մարմինների ահազանգի արդյունքում, այսինքն՝ իրավապահներն են բացահայտել այդ դեպքը, գործադիրի նիստին հաջորդած ճեպազրույցում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:
Վարչապետը մի քանի անգամ պնդեց՝ իրավապահներն են բացահայտել, «բա դուք որտեղի՞ց եք իմացել» հարցադրմամբ:
«Ազատությունն» ավելի վաղ տեղեկացրել էր, որ Վեդիում երկու անչափահաս քույրերի նկատմամբ սեռական բռնության դեպքերի մասին ահազանգեր ներկայացրել է Վեդիի դպրոցը դեռևս փետրվարին: Անչափահասների փաստաբանների պնդմամբ՝ իրավապահների անգործության հետևանքով բռնությունը շարունակվել է մինչև ապրիլի 22-ը՝ մինչև այն պահը, երբ այդ մասին սկսել են գրել լրատվամիջոցները: