Վարդան Ղուկասյանի՝ իր փեսային փոխքաղաքապետ նշանակելու որոշման մեջ ԿԿՀ-ն շահերի բախում է տեսել

«Ես ե՞րբ եմ ասել, որ Վարդանիկի տեղը բանտում է, հինգ ամիս առաջ եմ դա ասել», - լրագրողների հետ զրույցում այսօր ասաց Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ով հայտարարեց, թե իշխանության երկաթե մանդատը դեռ մի բան էլ ուշ է սկսել գործել:
Այսօր խորհրդարանում անդրադառնալով ընդդիմադիրների նկատմամբ քաղաքական հետապնդումների մասին հարցին՝ Ալեն Սիմոնյանն ասաց. «Իսկ ինչ վերաբերում է էն մարդկանց, ովքեր բանտերում են, ասեմ ավելին, մենք ուշացրել ենք դա, մենք ուշացրել ենք, երբ որ երկաթե մանդատ արտահայտությունն ասում ենք, ժողովուրդը մեզ մեղադրում էր, և դուք մեզ նաև հարց էիք տալիս, ասում էիք՝ բա ո՞ւր է երկաթե մանդատը, խի՞ չի գործում երկաթե մանդատը։ Այսինքն՝ էն մարդիկ, ովքեր որ հանցագործություն են անում, հետո թեկնածություն են դնում, պետք է, այնուամենայնիվ, չպատժվե՞ն», - ասաց խորհրդարանի խոսնակը։
Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը հերքում է իրեն առաջադրված կոռուպցիոն մեղադրանքը: Օրերս նրան մի մեղադրանք էլ առաջադրվեց իշխանության զավթման կոչի հոդվածով, որի առիթը Ղուկասյանի այն դիրքորոշումն է, թե Հայաստանը պետք է Ռուսաստանի հետ մի միությունում լինի: Նրա փաստաբանները հարցնում են՝ եթե դա քրեական հանցանք է, ապա ինչու քրեական գործեր չեն հարուցվում այն անձանց նկատմամբ, ովքեր կոչ են անում Հայաստանին անդամակցել Եվրամիությանը:
Գյումրիի ավագանիում արդեն Կոմկուս խմբակցության ավագանու 2 անդամ ու համայնքապետը կալանավորված են: Ղուկասյանի եղբոր թոռը մանդատից հրաժարվել է, կալանավորված ավագանու մյուս անդամը՝ Սեդրակ Սահակյանը ևս, ըստ «Ազատության» տեղեկությունների, մանդատից հրաժարվելու է, սակայն մինչև այս պահը ընտրատարածաքային հանձնաժողով դիմում չեն ներկայացրել:
Եթե մանդատից հրաժարվի նրան, ըստ Կոմկուսի ցուցակի, փոխարինելու է Տիգրան Ավագյանը, բայց վեջինս էլ 2 օր առաջ Գյումրիում համայնքապետի ձերբակալման օրը զանգվածային անկարագություններին մասնակցելու մեղադրանքով կալանավորվել է: ՔԿ-ի տվյալներով Գյումրիում ոստիկանների հետ բախման հետևանքով 43 մեղադրյալ կա, որից 26-ի նկատմամբ կալանքը ընտրվել է որպես խափանման միջոց:
Շիրակի ՔՊ-ական մարզպետ Դավիթ Առուշանյանը Գյումրիում իշխանափոխություն անելու մասին հարցին ի պատասխան պնդում է՝ ամեն գնով չէ, որ իշխանությունը կվերցեն:
«Եթե ասում ենք՝ ամեն գնով վերցնել, ամեն գնովը նշանակում է վերցնել, մենք ամեն դեպքում նման գործելաոճ չունենք ամեն գնով իշխանություն վերցնելու, իշխանություն վերցնելու մի գին գիտենք մենք, էդ լեգիտիմ ընտրություններն են», - ասաց Առուշանյանը։
Այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն ավարտել է ուսումնասիրությունն ու շահերի բախում է տեսել Գյումրիի քաղաքապետի՝ իր փեսային առաջին տեղակալ նշանակելու որոշման մեջ: Հանձնաժողովը նաև Ավետիս Առաքելյանի մասով էր խախտում արձանագրել, որ Հանրային ծառայության մասին օրենքով ազգակցական ու խնամիական կապ ունեցողները չեն կարող ղեկավար ու ենթակա լինել: