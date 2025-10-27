«Քրեական հետապնդում ազատ խոսքի ու կարծիքի համար». փաստաբանը՝ Վարդան Ղուկասյանին առաջադրված նոր մեղադրանքի մասին

Գյումրիի քաղաքապետին առաջադրված նոր մեղադրանքով նախադեպ է ստեղծվում մարդուն քրեական հետապնդման ենթարկել իր կարծիքը բարձրաձայնելու համար, ահազանգում է անցած շաբաթ կոռուպցիոն մեղադրանքով կալանավորված Վարդան Ղուկասյանի փաստաբանը:
Շաբաթ օրը Ղուկասյանի քրեական հոդվածներին ևս մեկն ավելացավ՝ այս անգամ իշխանությունը զավթելու, սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու կոչը: Իսկ մեղադրանքն առնչվում է անցած ամիս Ղուկասյանի՝ լրագրողների հետ ճեպազրույցում արտահայտած մտքերին, թե որ միության կազմում է ինքը տեսնում Հայաստանը:
«Մարդը կարծիք է հայտնել, որ ըստ էության էդ միությանն ինքը կողմ է, որ Հայաստանն էլ անդամակցի՝ պահպանելով Հայաստանի անկախությունը: Բացառապես այդ կարծիքն է մեղադրանքի հիմքում, հարցազրույցների հարցերին տված պատասխանները նախաքննական մարմինը որակել է հանցավոր՝ գտնելով, որ իբր Վարդան Ղուկասյանը Հայաստանի անկախությունից հրաժարվելու կոչեր է հնչեցնում», - ասաց փաստաբանը:
Վարդան Ղուկասյանն այս նույն դիրքորոշումը հայտնել էր նաև ամիսներ առաջ՝ օրինակ, համայնքապետ ընտրվելու, հետո իր պաշտոնամուտի օրը: Գարնանը որևէ քրեական վարույթ չէր հարուցվել, ու Ղուկասյանի կարծիքը չէր դիտարկվել որպես ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն ուղղված հրապարակային կոչ:
Ի մի բերելով ժամանակագրությունը՝ փաստաբաններն անմիջական կապ են տեսնում Ղուկասյանին հանրային ու քաղաքական կյանքից դուրս շպրտելու՝ վարչապետի հայտարարության և մոտ մեկ ամիս անց հարուցված քրեական վարույթի միջև. «Նախաքննական մարմինն ամիսներ անց գցին-բռնեցին, գտան, որ դա էլ է հանցագործություն, մեղադրանք առաջադրեցին անձին իր արտահայտած կարծիքի համար»:
Փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանը պնդում է՝ այս մեղադրանքն իրավաբանության հետ կապ չունի. «Իրավաբանորեն կորակեմ որպես քրեական հետապնդում ազատ խոսքի ու կարծիքի համար»:
Ստացվում է՝ ցանկացած քաղաքացու կարող է մեղադրանք առաջադրվել իր հայտնած կարծիքի համար, հավելում է Հայրապետյանը. «Հիմա ինձ եթե հարցնենք, ենթադրենք, «կո՞ղմ եք էդ միությանը», ասեմ՝ այո, փաստացի ստացվում է՝ էդ «այո»-ն արդեն հանցագործություն է»:
Փաստաբանը համեմատում է ու հարցնում է՝ իսկ Եվրամիությանն անդամակցելու մասին օրենքի նախաձեռնողների նկատմամբ ինչո՞ւ քրեական վարույթ չի հարուցվում:
«Դրանից մի որոշակի ժամանակ առաջ Եվրամիությանն անդամակցելու օրենք չընդունե՞ց Հայաստանի Հանրապետությունը, երկուսն էլ միություն են, ի՞նչ տարբերություն, ո՞նց եղավ, որ էդ միությանն անդամակցելու շուրջ Վարդան Ղուկասյանի կարծիքը հանցագործություն է, բայց Եվրամիությանը անդամակցելու կապակցությամբ օրենք ընդունողները հանցավոր չե՞նք, անհասկանալի իրավիճակ է», - ասաց Հայրապետյանը:
Արդեն մեկ շաբաթ անազատության մեջ գտնվող Ղուկասյանին այսօր փաստաբանները տեսակցել չեն կարողացել: Կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ փաստաբաններից մեկի մուտքն արգելվել է. «Սա էլ ճնշման ու ապօրինության մեկ այլ իրավիճակ է, երբ արդեն կոնկրետ պաշտպանության իրավունքն է խոչընդոտվում Վարդան Ղուկասյանի»:
Գյումրիի դեպքերով 41 անձ մեղադրյալ է
Անցած շաբաթվա իրադարձություններից հետո Ղուկասյանից ու քաղաքապետարանի մի շարք պաշտոնյաներից բացի ևս 41 մարդ է մեղադրյալի կարգավիճակում հայտնվել:
Անցած երկուշաբթի քաղաքապետին ձերբակալելու համար Գյումրի բերված մեծաթիվ ոստիականների ու քաղաքապետարանի դիմաց հավաքված Ղուկասյանի աջակիցների միջև բախում եղավ: Քննչական կոմիտեն հենց նույն օրը վարույթ հարուցեց զանգվածային անկարգությունների ու գործի քննությանը միջամտելու հոդվածներով: Այս մի գործով արդեն 24 մարդ է կալանավորվել, 15-ը տնային կալանքի տակ է, մեկը՝ վարչական հսկողության: Փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանը այս գործով ևս վստահորդներ ունի ու կարծում է՝ սա մեսիջ է հանրությանը:
Այս գործով կալանավորվածների թվում են նաև քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եղբոր թոռները, կան ավագանու անդամներ, քաղաքապետարանի պաշտոնյաներ, կոմունալ բաժնի աշխատակիցներ՝ վարորդներ ու հավաքարարներ: Շաբաթվա վերջին ձերբակալված կրթության բաժնի 3 կին աշխատակիցներն, այդ թվում ՔՊ-ական պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանի զոքանչը տնային կալանքի տակ են: Գործում մեղադրյալ ներգրավված մեկ անչափահասի նկատմամբ խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը, մյուս անչափահասը տնային կալանքի տակ է: