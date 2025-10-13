Վարչապետը զրուցել է ԱՄՆ նախագահի հետ

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Եգիպտոսում կարճատև զրույց է ունեցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ: Այս մասին Փաշինյանը հայտնել է ֆեյսբուքյան գրառմամբ՝ կից լուսանկարներ հրապարակելով:
Փաշինյանն ու Թրամփը եգիպտական Շարմ էլ Շեյխ հանգստավայրում մասնակցում են Գազայի հարցով խաղաղության գագաթնաժողովին:
Ժամեր առաջ Եգիպտոսը, Կատարը և Թուրքիան ԱՄՆ նախագահի հետ Գազայի հատվածում հրադադարի մասին համաձայնագրի փաստաթուղթ են ստորագրել: Թրամփի միջնորդությամբ օրեր առաջ ԱՄՆ-ի ու ԵՄ-ի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Համաս»-ն ու Իսրայելը համաձայնության եկան խաղաղության առաջին փուլի շուրջ:
Խաղաղության գագաթնաժողովի ժամանակ Սպիտակ տան ղեկավարը դիմեց նաև Հայաստանի վարչապետին ու Ադրբեջանի նախագահին՝ հիշեցնելով, որ իր միջնորդությամբ կարգավորվել է հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը: