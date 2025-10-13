Միրզոյանը Շարմ էլ Շեյխում շփումներ է ունեցել Հաջիևի ու Բայրամովի հետ

ՀՀ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Մերձավոր Արևելքի «Խաղաղության գագաթնաժողովի» շրջանակում շփումներ է ունեցել մի շարք երկրների, այդ թվում՝ Սաուդյան Արաբիայի, Ադրբեջանի, Իսպանիայի, Օմանի, Ֆրանսիայի, Հորդանանի, Եգիպտոսի, Թուրքիայի, Նորվեգիայի, Հնդկաստանի ԱԳ նախարարների և այլ պաշտոնյաների հետ, հայտնում է ՀՀ ԱԳՆ-ն:
Գերատեսչության տարածած լուսանկարներում արտգործնախարար Միրզոյանը զրուցում է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմեթ Հաջիևի և այդ երկրի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ: Մանրամասներ չեն հաղորդվում:
Ավելի վաղ էլ հաղորդվեց, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Եգիպտոսում զրույց են ունեցել:
Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները ԱՄՆ-ի և Եգիպտոսի ղեկավարների հրավերով մասնակցում են Մերձավոր Արևելքի Խաղաղության գագաթնաժողովին: