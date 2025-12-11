Վարչապետը ժամանել է Մոսկվա

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով ժամանել է Ռուսաստան, հաղորդում են նրա աշխատակազմից:
Մոսկվայի «Վնուկովո» օդանավակայանում նրան դիմավորել է ՌԴ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Պանկինը:
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կմասնակցի Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին:
Գիշերը վարչապետի կառավարական օդանավը Մոսկվայի օդային տարածքի ժամանակավոր փակման պատճառով վայրէջք չէր իրականացրել: Օդանավը ուղևորվել էր Սանկտ Պետերբուրգ և վայրէջք կատարել «Պուլկովո» օդանավակայանում։
Առավոտյան Փաշինյանը շարունակել է իր ուղևորությունը և մեկնել Մոսկվա: