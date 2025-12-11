Փաշինյանի կառավարական օդանավը Մոսկվայի օդային տարածքի փակման պատճառով վայրէջք է կատարել Սանկտ Պետերբուրգում

Գիշերը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարական օդանավը Մոսկվայի օդային տարածքի ժամանակավոր փակման պատճառով վայրէջք չի իրականացրել, հայտնում է վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը՝ տեղեկացնելով, որ օդանավը ուղևորվել է Սանկտ Պետերբուրգ և ապահով վայրէջք կատարել «Պուլկովո» օդանավակայանում։
Առավոտյան Փաշինյանը շարունակել է իր ուղևորությունը և մեկնել Մոսկվա, որտեղ կմասնակցի Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին, ինչպես նաև Գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության միջազգային կոնֆերանսին։