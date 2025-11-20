Մատչելիության հղումներ

Վարչապետը պաշտոնական այցով մեկնել է Ղազախստան

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, պաշտոնական լուսանկար
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 20-21-ին պաշտոնական այցով կգտնվի Ղազախստանում:

Կառավարության լրատվականի փոխանցմամբ՝ այցի շրջանակում Նիկոլ Փաշինյանն առանձնազրույց կունենա Ղազախստանի նախագահ Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաևի հետ, որին կհաջորդի ընդլայնված կազմով հանդիպումը:

Վարչապետը հանդիպումներ կունենա նաև Ղազախստանի վարչապետ Օլժաս Բեկտենովի և Ղազախստանի խորհրդարանի Մաժիլիսի նախագահ Երլան Կոշանովի հետ:

Նախատեսվում են այցելություններ «Աստանա էքսպո»՝ «alem.ai» արհեստական բանականության միջազգային կենտրոն և Ղազախստանի ազգային թանգարան, ասված է պաշտոնական հաղորդագրությունում:


