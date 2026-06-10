Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Վարչապետին կոշտ քննադատած տղամարդն ազատ արձակվեց կալանքից

Շենգավիթում նախընտրական քարոզարշավ անցկացնող Նիկոլ Փաշինյանին կոշտ քննադատած Արտակ Ավետիսյանը Երևան քաղաքի քրեական դատարանի որոշմամբ ազատվեց բանտային կալանքից և նրա նկատմամբ կիրառվեց վարչական հսկողություն՝ հանրային խոսքի արգելքի պայմանով, հայտնում է փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։

Արտակ Ավետիսյանը ձերբակալվեց Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական քարոզարշավից հետո:

Այդ նույն շրջանում բնակվող Ավետիսյանն ուղիղ եթերում Փաշինյանին հրավիրել էր իր նշած վայր՝ խոսքը համեմելով կոպիտ բառերով: Իրավապահները սա որակեցին ատելություն, անհանդուրժողականություն կամ թշնամանք հրահրելուն ուղղված խոսքի տարածում: Փաստաբանը պնդել էր՝ Ավետիսյանն ընդամենը քննադատել է վարչապետին, «որը գուցե հաճելի չէ, բայց հանցանք էլ չէ»:


XS
SM
MD
LG