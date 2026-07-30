Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Վարչապետի մամուլի խոսնակ կնշանակվի Մելանյա Հարությունյանը

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Լուսանկարը՝ Մելանյա Հարությունյանի ֆեյսբուքյան էջից
Լուսանկարը՝ Մելանյա Հարությունյանի ֆեյսբուքյան էջից

Վարչապետի մամուլի քարտուղար կնշանակվի Մելանյա Հարությունյանը: Այդ մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց այսօր ճեպազրույցի ժամանակ:

Մելանյա Հարությունյանը Կառավարությունում աշխատել է որպես մասնակցային և բաց կառավարման հարցերի վարչության խորհրդական՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ է համակարգել:

Մելանյա Հարությունյանի ֆեյսբուքյան էջում նշված է, որ նա սովորել է Պետական կառավարման ակադեմիայում, ինչպես նաև Առաջնորդության դպրոցում:

Նազելի Բաղդասարյանը հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքներով «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության ցուցակով պատգամավորական մանդատ է ստացել և թողնում է վարչապետի մամուլի քարտուղարի պաշտոնը:


XS
SM
MD
LG