Վանաձորի քաղաքական վեճը՝ վճռաբեկում. ՀԱՍԿ-ից պնդում են, թե համայնքը բնականոն կյանքով է ապրում

Վճռաբեկ վարչական դատարան է հասել Վանաձորին վերաբերող հերթական հայցը։ Թեև «Լուսավոր Հայաստանի» 2021-ի տեղական ընտրությունների բողոքարկման գործը դեռ մեկուկես տարի առաջ կարճվել էր, իրավական քաշքշուկը ձգձգվում է։ Դատարանը մերժել էր անգամ հայցի ապահովման միջոցը վերացնելու ԼՀԿ-ի պահանջը՝ համարելով, որ վեճի ավարտով Վանաձորի ավագանու վրա դրված արգելանքն ինքնաբերաբար ուժը կորցրել է։
Վանաձորի ավագանին վաղուց պետք է համայնքի ղեկավար ընտրեր, բայց գործնականում ամեն ինչ այլ է։ Որպես երրորդ կողմ ներգրավված ՀԱՍԿ կուսակցությունը արդեն մեկուկես տարի բողոքարկում է դատարանի վճիռները՝ թույլ չտալով փակել, ըստ էության, ավարտված գործն ու ավագանուն անցնել լիարժեք աշխատանքի։ Փորձագետների համոզմամբ՝ սա գործընթացն արհեստականորեն կասեցնելու մարտավարություն է։
Ի՞նչ է իրականում պահանջում համայնքի գործող ղեկավարը, և ինչո՞ւ է ՀԱՍԿ-ը հետևողականորեն տապալում քաղաքական գործընթացը Վանաձորում։ Կուսակցության առաջնորդ Մովսես Շահվերդյանը պնդում է՝ Փելեշյանն այս բողոքների հետ կապ չունի. «Փելեշյանի համաձայնությունը կամ անհամաձայնությունն ի՞նչ կապ ունի, դատական նիստերին կուսակցությունն է մասնակցում, Փելեշյանը չի մասնակցում: Վերջին ամիսներին է, որ ընդամենը մեր կուսակցությունը դիմել է, որովհետև մենք չենք էլ հասկացել՝ ինչ նիստեր են, մեզ տեղյակ չեն էլ պահել: Ինձ համար էլ անհասկանալի է եղել:
Մենք մեր խնդիրը պարզ դրել ենք: Եթե դատարանը հարմար չի գտել մեր բարձրացրած խնդիրը, կարող է մերժել հայցը: Մենք ընդամենը հարցադրումներ ենք արել դատարանին: Մեր պահանջները, հարցադրումները հայցադիմումում հստակ պահանջված է»:
Հարցին, թե մտադիր չե՞ն դադարեցնել դատական գործերը, որպեսզի համայնքը իր բնականոն կյանքով սկսի ընտրական պրոցեսներ անել, նա արձագանքեց. «Ինչո՞ւ հիմա անբնական կյանքով է ապրում համայնքը»:
Ավելի վաղ գործող պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանն ասել էր՝ ոչ միայն դատական գործի հետ կապ չունի, այլև իրեն մանդատ տված ՀԱՍԿ կուսակցության հետ:
ՀԱՍԿ-ի առաջնորդ Մովսես Շահվերդյանը տարօրինակ էր համարել Փելեշյանի պնդումը, թե վերջինս կապ չունի իրեն մանդատ տված ու քաղաքական վերելք ապահոված կուսակցության հետ։
Վանաձորում ՀԱՍԿ-ի քաղաքական պատմությունը կտրուկ շրջադարձեր է ունեցել։ 2021-ի ընտրությունների նախօրեին Շահվերդյանը բացառում էր համագործակցությունը ՔՊ-ի հետ և հավանական համարում միավորումը նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի հետ։ Սակայն Ասլանյանը կոռուպցիոն մեղադրանքներով կալանավորվեց, ու պատկերը կտրուկ փոխվեց. նրա նախկին տեղակալը՝ ՀԱՍԿ-ի ընտրական ցուցակով ավագանի մտած Փելեշյանը նշանակվեց պաշտոնակատար ու դարձավ իշխող ուժի հիմնական հենարանն այստեղ։
Վարչապետ Փաշինյանի նշանակած Արկադի Փելեշյանի քաղաքական կենսագրությունը հարուստ է նման շրջադարձերով. 2016-ին «Հայկական վերածննդից»՝ նախկին ՕԵԿ-ից էր մանդատ ստացել, հետո հուշագիր ստորագրել ՀՀԿ-ի հետ և Մամիկոն Ասլանյանի տեղակալի պաշտոնն ստանձնել: Այսօր արդեն գործող իշխանության վստահելի պաշտոնակատարն է։
Այժմ քաղաքը կանգնած է կառավարման փակուղու առաջ։ Արդեն մեկ տարի է՝ ավագանու արտահերթ նիստեր էլ տեղի չեն ունենում. իշխանություններին քվորումի համար մեկ ձայն է պակասում։ Մեկ շաբաթից պետք է ներկայացվի բյուջեի կատարողականը, իսկ հետո ավագանին հաստատի նոր բյուջեն։ Արդյո՞ք ընդդիմությունից որևէ մեկը կխախտի 4-ամյա բոյկոտն ու կգնա նիստի՝ դեռ հայտնի չէ։
Ճգնաժամը խորացավ հատկապես անցած տարվա ամռանը՝ «Մամիկոն Ասլանյան» դաշինքի անդամ Գայանե Քալանթարյանի մահից հետո, ով համաձայնել էր մասնակցել նիստերին։