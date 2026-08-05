Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Վահագն Ալեքսանյանն ընտրվեց ԱԺ փոխնախագահ

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Վահագն Ալեքսանյան, արխիվ
Վահագն Ալեքսանյան, արխիվ

Այսօր խորհրդարանում անցկացված փակ, գաղտնի քվեարկությամբ Վահագն Ալեքսանյանն ընտրվեց Ազգային ժողովի փոխնախագահ:

Իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչության փոխնախագահի օգտին քվեարկել էին 62, դեմ՝ 27 պատգամավորներ:

Ընդդիմադիր «Հայաստան» խմբակցությունը քվեարկությանը չմասնակցեց:

ԱԺ նորընտիր փոխխոսնակն էլ փակեց խորհրդարանի այսօրվա նիստը:

Նախօրեին Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում ընտրվել էր նախորդ գումարման խորհրդարանի «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը:

ԱԺ երրորդ փոխնախագահի պաշտոնը ըստ օրենքի հատկացված է ընդդիմությանը: «Ուժեղ Հայաստան»-ը ավելի վաղ հայտարարել է Արամ Վարդևանյանի թեկնածությունն առաջադրելու մտադրության մասին:


XS
SM
MD
LG