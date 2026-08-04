Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ԱԺ-ում քննարկվում է Հայկ Կոնջորյանի թեկնածությունը փոխնախագահի պաշտոնում

Ավելացրեք մեզ Google-ում

Ազգային ժողովում շարունակվում է քննարկվել «Քաղաքացիական պայմանագրից» Հայկ Կոնջորյանի թեկնածությունը խորհրդարնի փոխնախագաի պաշտոնում ընտրվելու համար: Այս փուլում պատգամավորները հանդես ենգալիս հայտարարություններով, ավելի ուշ կլինի նաև քվեարկությունը:

Ընդդիմադիր «Հայաստան» խմբակցությունը հայտարարել է, որ քվեարկությանը չի մասնակցելու, իսկ «Ուժեղ Հայաստանն» իր դիրքորոշման մասին դեռ չի հայտնել:

Բացի Հայկ Կոնջորյանից, ԱԺ երեք փոխնախագահների թեկնածուներ են նաև «Քաղաքացիական պայմանագրից» ՔՊ փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը, «Ուժեղ Հայաստան» ընդդիմադիր խմբակցությունից Արամ Վարդևանյանը:

ԱԺ նախագահի երեք տեղակալներից մեկի, ինչպես նաև մշտական հանձնաժողովներից չորսի նախագահների պաշտոնները օրենքով հատկացված են ընդդիմությանը:



XS
SM
MD
LG