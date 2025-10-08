Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հասարակություն

Վաղը Մայր Աթոռի կարգապահական հանձնախումբը կքննարկի երեք քահանաների հարցը

Էջմիածնի Մայր Տաճարը, արխիվ
Էջմիածնի Մայր Տաճարը, արխիվ

Վաղը Մայր Աթոռի կարգապահական հանձնախումբը քննարկելու է ներեկեղեցական բարքերը հրապարակային քննադատած երեք քահանաների հարցը: Հանձնախմբի անդամներից Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանը տեղեկացրեց՝ թեմերից են ստացել այս քահանաների վարքը քննելու խնդրագիր: Սա, ըստ եպիսկոպոսի, չի նշանակում, թե նրանց կարգալուծություն է սպասում:

«Կարգապահական հանձնախումբը այն չէ, որ միայն կարգալույծ անել: Ընդհակառակը՝ կարող է այդ հարցը շտկվել, մարդը զգալ իր սխալը, կամ թյուրիմացություն է եղել, ժամանակ է տրվում այդ մարդուն: Վստահ պիտի լինենք, որ իրանք էդ իրենց սրտի կամքն են արտահայտե՞լ, թե՞ իրենց ստիպել են», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց Հովնան սրբազանը՝ հավելելով. - «Առաջին նիստին քահանաները չեն հրավիրվի, բայց հետո կլսենք նրանց»:

Երեք քահանաներից երկուսը՝ Տեր Արամն ու Տեր Թադեն, նույն՝ Արագածոտնի թեմում են ծառայում: Հովհաննավանքի քահանա Տեր Արամը առաջինն էր, որ գրեց, թե եկեղեցում կանոնի փոխարեն կամայական լկտիություն է տիրում, զազրելի բարքեր: Նրան հաջորդեց Թալինի հոգևոր հովիվ Տեր Թադեն. նա էլ հայտարարեց՝ միանում է քահանա եղբոր արդար ձայնին, էլ չի կարող լռել: Եվ երրորդը Տեր Տարոն քահանա Հունանյանն էր, ով սոցցանցում գրել է. - «Եկեղեցու ներսում ներքին կարգ ու կանոնի շղարշի ներքո անտեսվում է քրիստոնեության բուն առաքելությունը, երբ Աստուծո խոսքի փոխարեն բարձրանում են քաղաքական տեքստեր, մեղադրանքներ, սպառնալիքներ, դատապարտումներ, իսկ Աստծո սիրո փոխարեն գործում է կանոնական հիմքից զուրկ վարչական սառնասիրտ անտարբերություն»։

«Տեր Տարոնի վարքը քննարկելու առաջարկ Մայր Աթոռ եմ ուղարկել այս քննադատությունից շատ առաջ», - ասաց Տավուշի թեմի առաջնորդական տեղապահ հայր Սամվելը՝ մանրամասնելով. - «Տավուշի թեմում 2022 թվականից ծառայության պիտի լինի և ծառայության չի: Կարճ ժամանակով սկզբում հնարավորություն տվեցինք, որ գնար, գար, հանդիպեր, խոսեր, հետո անհայտացավ ու անհայտացավ»:

Ըստ Սամվել վարդապետ Մխիթարյանի՝ այս քահանան Վեհափառի որոշմամբ Հաղարծինի վանքում պիտի լիներ, հետո՝ Իջևանի եկեղեցում, բայց ուխտադրուժ կերպով լքել է ծառայության վայրը:

«Մենք ուխտ ունենք, պարտավոր ենք, որ մեր ծառայության վայրերը չլքել, անգամ եթե պատերազմական իրավիճակ էլ լինի», - ընդգծեց Տավուշի թեմի առաջնորդական տեղապահը:

Տեր Տարոն քահանան Հայաստանում չէ, նա հեռախոսով բացատրեց, թե ինչու չի ծառայում Տավուշի թեմում՝ իր նշանակման վայրում. - «Ես արձակուրդ գնալուց առաջ իմ թեմի առաջնորդին, որը որ եղել է Բագրատ սրբազանը, իմ թեմի առաջնորդից ստացել եմ անժամկետ արձակուրդ հատուկ առաքելությամբ, որը դեռ ավարտված չէ»:

Տարոն քահանան հաստատեց՝ ընտանեկան կացությունից ելնելով. - «Առհասարակ, այո, անձնական գործերով՝ հիմա, ծնողներիս հետ կապված, ընտանիքիս հետ կապված, սրբազանը լավ գիտի: Այո, [համաձայնությունը] բանավոր է եղել՝ հետագայում գրելու համար, հետագայում էլ ես գրել եմ զեկուցագրի տեսքով»:

Տեր Տարոնը չի համարում, որ լքել է քահանայության վայրը, ինքը քահանա է ամենուր, ուղղակի անժամկետ արձակուրդում է, եթե հանձնախմբում կարգալուծության որոշում էլ լինի՝ ոչինչ. - «Ինչ ուզում են թող անեն: Որևէ օծյալ հոգևորականի օծումը չի ջնջվում»:

Տավուշի թեմի առաջնորդական փոխանորդը շեշտում է՝ քահանան ճշմարտությունից, արդարությունից է խոսում Ֆեյսբուքում, բայց իրականում առանց հոգևոր խնամքի է թողել իրեն վստահված համայնքների բնակիչներին, կարծում է՝ նրա հարցը ոչ թե վաղը, այլ ավելի շուտ պիտի քննարկվեր:

«Եկեղեցու «ղեկավարները» սկսում են հեռանալ սեփական որդիներից, իսկ որդիները՝ հիասթափվում եկեղեցու «ղեկավարներից», - Տեր Տարոնը սեփական գրառումից մեջբերմամբ է պատասխանում: Նա Տեր Արամի ու Տեր Թադեի ընկերն է՝ արդյո՞ք եկեղեցական վերնախավին ուղղված քննադատությամբ միանում են Նիկոլ Փաշինյանի հակակաթողիկոսական արշավին:

«Ճիշտ է, ես գրել եմ, որ եկել է խոսելու ժամանակը, և ես կխոսեմ, բայց առայժմ, ինչպես իմ տեր հայր ընկերները, առայժմ ես էլ չեմ ուզում խոսել: Կգա ժամանակը, և կխոսենք, մենք կասենք մեր ասելիքը», - վստահեցրեց Տեր Տարոնը:

Իսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր ասելիքն ասել է շուրջ հինգ ամիս առաջ՝ Վեհարանը Վեհափառից պիտի ազատի: Այդ գործը, սակայն, ձգձգվում է, Էջմիածնում Փաշինյանի ծրագրած հոգևոր հավաքը նույնպես չի կայացել: Այսօր քաղաքի 2710-ամյակի միջոցառումներ էին, դրանց խորհրդարանի նախագահն էլ էր մասնակցում, Ալեն Սիմոնյանը նաև Մայր Տաճար է մտել, մոմ վառել, խորհրդարանի խոսնակի տարածած կադրերում նաև երկու հոգևորականների ենք տեսնում: Արդյո՞ք նրանք ուղեկցել են Սիմոնյանին, թե՞ սա մի պատահական ողջույն է: Մայր Աթոռից տեղեկացրին՝ խորհրդարանի նախագահը մասնավոր այցով էր եկել, դիմավորում չի կազմակերպվել: Ավելին՝ նկարահանումն արվել է կարգի խախտմամբ: Մայր Աթոռը սա անընդունելի է համարում, շեշտում՝ Տաճարում պետք է աղոթել և ոչ թե կազմակերպել ցուցադրական տեսարաններ:

44-օրյա պատերազմից հետո աշխարհիկ ու հոգևոր վերնախավերը երբեք նույն կադրում չեն հայտնվում: Բայց որ իշխանությունը Վեհարանի ազատագրական պայքարը չի ընդհատելու, վարչապետ Փաշինյանը հասկացնում է գրեթե ամենօրյա ռեժիմով: Այսօրվանն, օրինակ, նրա բարի լույսի երգն էր՝ ո՛չ եկեղեցին, ո՛չ պանդոկը, ոչինչ սուրբ չէ.

И ни церковь, и ни кабак —
Ничего не свято!
Нет, ребята, всё не так!
Всё не так, ребята…


Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG