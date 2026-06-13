Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Վաղը երեկոյան ԿԸՀ նիստում կհրապարակվեն ընտրությունների վերջնական արդյունքները

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վաղը երեկոյան ժամը 18:00-ին նիստ կանցկացնի:

Նիստում հրապարակվելու է ոչ միայն ընտրությունների վերջնական արդյունքները, այլև քննարկվելու է 3 տեղամասերում վերաքվեարկություն անցկացնելու հարցը, ինչպես նաև ընտրություններն անվավեր ճանաչելու «Ուժեղ Հայաստանի» և «Միասնության Թևերի» դիմումները:

ԿԸՀ նախագահ Վահագն Հովակիմյանն ավելի վաղ հայտարարել էր. «Հունիսի 14-ին մենք ունենալու ենք իդեալական արդյունքներ»:

«Ուժեղ Հայաստանը» նախօրեին ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու պահանջով դիմում ներկայացրեց Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով: Դիմումը ԿԸՀ մուտքագրած քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, պատգամավորի թեկնածու Արամ Վարդևանյանը պնդել էր՝ ՔՊ-ի ստացած 700 հազար ձայներից առնվազն 100 հազարը «կասկածի» տակ են դնում, ինչը նշանակում է, որ պետք է լինի ընտրությունների 2 -րդ փուլ:

«Միասնության Թևեր» կուսակցությունը ևս ընտրություններն անվավեր ճանաչելու եւ վերաքվեարկություն իրականացնելու համար դիմում է ներկայացրել ԿԸՀ:

Նախնական արդյունքներով ՔՊ -ն ստացել է 49.82, իսկ «Ուժեղ Հայաստան»-ը՝ 23.28 տոկոս ձայն:

Եթե Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած «Ուժեղ Հայաստանը» մեղադրում է Նիկոլ Փաշինյանին ընտրությունները կեղծելու մեջ, ապա իշխող ՔՊ-ն էլ պնդում է՝ եթե չլիներ ընտրակաշառաքը, ապա ընդդիմադիր ուժերը ընդհանրապես անցողիկ շեմը չէին հաղթահարի:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

«Մանդատները լուրջ գործիք են պայքարը շարունակելու համար». Քոչարյան

ԿԸՀ-ն ամփոփել է վերահաշվարկի արդյունքները

«Անելու ենք ամեն ինչ, որ օրինական ճանապարհով Փաշինյանին հեռացնենք». Սամվել Կարապետյան

«ՔՊ-ն չի հաղթել». «Ուժեղ Հայաստանը» պահանջում է անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները

«Բարգավաճ Հայաստանը» մեղադրում է ԿԸՀ-ին կուսակցության հնարավոր մուտքը խորհրդարան կանխելու համար

ԿԸՀ-ն անվավեր է ճանաչել երկու ընտրատեղամասերում քվեարկության արդյունքները

Վերահաշվարկը շարունակվում է, ԿԸՀ նախագահը հունիսի 14-ին իդեալական արդյունքներ է խոստանում

«Հայաստան» դաշինքը ընտրության արդյունքները կվիճարկի ՍԴ-ում


XS
SM
MD
LG