ԿԸՀ-ն ամփոփել է վերահաշվարկի արդյունքները

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն (ԿԸՀ) ամփոփել է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների իրականացրած վերահաշվարկի արդյունքները: Վերահաշվարկվել են 637 ընտրական տեղամասերի քվեարկության արդյունքները:
«Ռեֆորմիստների կուսակցություն»՝ 1456 քվեն նվազել է 11-ով։
«Բոլորին դեմ եմ» ժողովրդավարական կուսակցություն՝ 21 հազար 477 քվեն նվազել է 244-ով։
«Ուժեղ Հայաստան» դաշինք՝ 340 հազար 88 քվեն ավելացել է 508-ով։
Հայաստանի շնորհապետական կուսակցություն՝ 30 հազար 807 քվեն նվազել է 117-ով։
«Նոր ուժ» ռեֆորմիստական կուսակցություն՝ 25 հազար 624 քվեն նվազել է 21-ով։
«Միասնության թևեր» կուսակցություն՝ 33 հազար 644 քվեն նվազել է 56-ով։
«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն՝ 58 հազար 378 քվեն ավելացել է 147-ով։
«Ազգային ժողովրդավարական բևեռ» համահայկական կուսակցություն՝ 5485 քվեն ավելացել է 5-ով։
«Քոչարի ազգային վերածնունդ և Ազգի զարթոնք» կուսակցություն՝ 1984 քվեն ավելացել է 1-ով։
Հայ ազգային կոնգրես կուսակցություն՝ 3206 քվեն նվազել է 47-ով։
«Հանրապետություն» կուսակցություն՝ 15 հազար 835 քվեն ավելացել է 8-ով։
Քրիստոնեա-ժողովրդավարական կուսակցություն՝ 2679 քվեն մնացել է անփոփոխ։
«Ժողովրդավարական համախմբում» կուսակցություն՝ 5284 քվեն նվազել է 14-ով։
«Դեմոկրատիա, օրենք, կարգապահություն» կուսակցություն՝ 26 հազար 567 քվեն նվազել է 819-ով։
«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն՝ 727 հազար 820 քվեն ավելացել է 1148-ով։
«Հայաստան» կուսակցությունների դաշինք՝ 145 հազար 113 քվեն ավելացել է 217-ով։
«Հանուն Հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպանների դաշինք» կուսակցություն՝ 6750 քվեն ավելացել է 18-ով։
«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն՝ 7258 քվեն ավելացել է 55-ով:
Անճշտությունների գումարային չափը, ըստ ԿԸՀ-ի, 1279-ից ավելացել է 230-ով: Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 17097-ից նվազել է 859-ով:
Ավելի վաղ ԿԸՀ-ն անվավեր է ճանաչել երեք ընտրատեղամասի քվեարկության արդյունքները: