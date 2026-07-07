Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Քաղաքական

«Ծառուկյանը ուժեղ տղամարդ է և կմասնակցի իշխանափոխության բոլոր ծրագրերին». Սամվել Կարապետյան

«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի առաջնորդ, գործարար Սամվել Կարապետյան, արխիվ
«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի առաջնորդ, գործարար Սամվել Կարապետյան, արխիվ

Փողերի լվացման, իշխանության զավթման կոչի համար մեղադրվող Սամվել Կարապետյանը, որ ավելի քան կես տարի է տնային կալանքի տակ է,
այսօր դատարանի բակում լրագրողների հետ զրույցում «ապօրինություն» որակեց ընդդիմադիր «Բարգավաճ Հաաստան» կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի քրեական հետապնդումը:

«Ապօրինությունները շարունակվում են», - հայտարարեց ընդդիմադիր «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի առաջնորդը՝ վստահեցնելով. - «Ծառուկյանին ոչ մի որոշումով չեն վախեցնելու, Ծառուկյանը ուժեղ, հաղթանդամ տղամարդ է, նա դեռ իր խոսքը կասի և ընդդիմության հետ կմասնակցի իշխանափոխության բոլոր ծրագրերին»:

Անդրադառնալով գործարար Ծառուկյանին պատկանող խոշոր բիզնեսներում վերջին օրերին տեղի ունեցող խուզարկություններին, ընկերությունների կապարակնքմանը և պարապուրդի մատնված հազարավոր աշխատակիցների ճակատագրին, միլիարդատեր գործարարն ասաց, թե «շատ մեծ վտանգ է տեսնում» Հայաստանի ներդրումային դաշտի համար:

Իշխանության հետ առճակատման հետևանքով անցած տարի Սամվել Կարապետյանին պատկանող «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը» զրկվեց լիցենզիայից:

Հայաստանի կառավարությունը մայիսին ՀԷՑ-ի ձեռքբերման համար Սամվել Կարապետյանի ընտանիքին առաջարկել է մոտ 400 հազար դոլար՝ պայմանով, որ Կարապետյանը ընկերությանը վերադարձնի վերջին տասը տարիներին ստացած շահաբաժինները: Կարապետյանները հրաժարվել էին, այժմ, ըստ օրենքի, ընկերությունը հանրային գերակա շահ է ճանաչվելու:

«Ես շատ մեծ վտանգ եմ տեսնում; Իրենց բոլոր քայլերը կանգնեցնում եմ թե՛ ներքին ներդրողներին, թե՛ արտաքին ներդրողներին: Այ Ծառուկյանը գլխավոր ներդրողներից մեկն էր», - ասաց Սամվել Կարապետյանը՝ շարունակելով. - «Էդ մարդու չուչելներն [խրտվիլակները՝ ռուսերեն. - խմբ.] էլ գողացան: Դե առյուծներին ոչինչ, հետները կտանեն Ազգային ժողով, կզարթնեցնեն կտանեն Ազգային ժողով, չուչելները չհասկացա»:

«Գնում ենք օրինական ճանապարհով իշխանափոխության»

Միլիարդատեր գործարարը վստահ է՝ Փաշինյանին հեռացնելու ամենակարճ ճանապարհը մանդատները վերցնելն ու խորհրդարան գնալն է: Հունիսի 7-ի ընտրություններում իր անվերապահ հաղթանակի մասին պնդող և վարչապետի պաշտոնին հավականող Կարապետյանն այժմ փորձում է կոնսոլիդացնել ընդդիմադիր դաշտը՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու օրակարգով:

«Մենք հերթով, քայլ-քայլ գնալու ենք առաջ, դրա համար էլ ընտրեցինք Ազգային ժողովը», - հայտարարեց Սամվել Կարապետյանը:

29 մանդատ ստացած «Ուժեղ Հայաստան»-ի առաջնորդը չհամաձայնեց դիտարկմանը, թե մանդատները վերցնելով և խորհրդարան գնալով ճանաչում են իշխանության լեգիտիմությունը: Ի դեպ, ընդդիմադիր ուժի առաջնորդը տեղեկացրեց, որ «Ուժեղ Հայաստան»-ի ցուցակը գլխավորած իր եղբորորդին՝ Նարեկ Կարապետյանը վերցնելու է մանդատը:

«Ազդակը իհարկե ընտրողներից նույնպես եղավ, բայց գլխավորը դա այն հաշվարկներն էր, որը ցույց տվեց ամենակարճ ճանապարհը Փաշինյանին հեռացնելու համար», - ասաց Կարապետյանը:

Խոսելով փողոցային պայքարի հնարավորության մասին՝ նա կրկին կոնկրետ ժամկետներ չնշեց, միայն հիշեցրեց նախկինում ասվածը՝ «փողոցային պայքար լինելու է մեկ անգամ և վերջնական», ուղղակի ազդակների են սպասում. - «Դրա համար մի քանի տրիգերներ են պետք, մենք ուշադիր ենք լինելու, այդ տրիգերների առկայության դեպքում կլինի թե՛ փողոցային պայքար, թե՛ Ազգային ժողովում պայքար, ամեն ինչը միասին պետք է լինի»:

«Իշխանափոխության օրինական ճանապարհն» ընտրած միլիարդատեր գործարարն ասաց, թե իհարկե կարող էին դուրս գալ փողոց, բայց ցնցումներ չեն ուզում:

«Հիմա դուք կարող եք չկասկածել՝ ձեր մտածած ձևով ամեն ինչ կարելի է անել, բայց դրանով ցնցումների կբերենք երկիրը: Դրա համար գնում ենք օրինական ճանապարհով իշխանափոխության, կգա օրը՝ մենք բոլորս հիացմունքով ականատես կլինենք», - վստահեցրեց Սամվել Կարապետյանը:

Դեռևս հունիսին միլիարդատեր գործարարը հայտարարել էր «Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու օրակարգով» ընդդիմադիր ուժերին համախմբելու գործընթացի մասին: «Ուժեղ Հայաստան»-ի առաջնորդը, սակայն, այդպես էլ փակագծերը չի բացում, թե ինչպես է հասնելու իշխանափոխության: Այսօր էլ չհստակեցրեց, թե երբ է նախատեսվում ընդդիմադիր ուժերի լիդերների հավաքը, ինչը խոստացել էր: Մինչ Կարապետյանը կկազմակերպի այդ հանդիպումը, լիդերներից մեկը՝ «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն արդեն կալանավորված է:

«Առաջիկայում սա չոքելու է այլ քաղաքական ուժերի դուռը»

«Առաջիկայում սա չոքելու է այլ քաղաքական ուժերի դուռը, ու առհասարակ ազգային մտածողություն ունեցող մարդը հետապնդվելու է», - «Ազատության» հետ զրույցում պնդեց խորհրդարանական ընտրություններում երկրորդ ամենաշատ ձայները ստացած ընդդիմադիր «Հայաստան» դաշինքի անդամ, Դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան:

Նրա համոզմամբ՝ այն, ինչ այսօր տեղի է ունենում Գագիկ Ծառուկյանի հետ, առաջիկայում տեղի է ունենալու նաև ազգաին մտածողության ունեցող ցանկացած հայի հետ:

Ընդդիմադիր գործչի խոսքով՝ այժմ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է «կոտրել դիմադրության շարժումը և դրսի գործընկերներին տրված խոստումներն իրականացնել»:

Օրերս հինգ ընդդիմադիր ուժեր՝ «Ուժեղ Հայաստան»-ը, «Հայաստան» դաշինքը, «Բարգավաճ Հայաստան»-ը, Հայ ազգային կոնգրեսը և Ազգային-ժողովրդավարական բևեռը հայտարարեցին նոր քաղաքական դիմադրության փուլի մասին՝ օրակագում ունենալով «Սահմանադրության պարտադրված փոփոխությունների կանխումը, Հայ Առաքելական եկեղեցու պաշտպանությունը, քաղբանտարկյալների իրավունքների պաշտպանությունը և գործող իշխանության հեռացումը»:

Այս օրակարգի շուրջ էլ, ըստ Իշխան Սաղաթելյանի, պետք է առաջիկայում ձևավորվի ճանապարհային քարտեզը:

«Հետևաբար, բնականաբար, և՛ հանրահավաքներ են լինելու, և՛ փողոցային պայքար է լինելու: Էստեղ խնդիր՝ը երբ, ինչ կառուցվածքով և ինչ ուժերով. այդ քննարկումները շարունակվում են», - նշեց ընդդիմադիր գործիչը:

Դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցչի խոսքով՝ Փաշինյանի՝ ընդդիմադիրներին հետապնդելու քայլերը կանխատեսելի են, խնդիրն այն է, թե ընդդիմադիր որ ուժերն են պատրաստ մինչև վերջ՝ վա բանկ գնալ և պայքարել իշխանության դեմ: Սաղաթելյանը կարծում է, որ ընդդիմադիր դաշտում կա այդ խորը գիտակցումը, որ մի շարք ամբիցիաներ պետք է մի կողմ դնել, հասնել համախոհության, ձևավորել ճանապարհային քարտեզը և հանրությանը ներկայացնել, թե որտեղից են սկսում և ուր են գնում:

«Որևէ մեկը չունի կախարդական փայտիկ, որ մի հանրահավաքով, մի քայլով այս իշխանությունից ազատվելու է», - նշեց ՀՅԴ ԳՄ ներկայացուցիչը:


Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG