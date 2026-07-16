Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հայաստան

TRIPP համաձայնագիրը՝ վավերացման ճանապարհին. կառավարությունը կդիմի ՍԴ

Կառավարությունն այսօր հավանություն տվեց Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների միջև TRIPP-ի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու նախագծին:

Հաջորդ քայլով գործադիրը կդիմի ՍԴ՝ մայր օրենքին միջազգային պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունների համապատասխանությունը որոշելու նպատակով: Եթե ՍԴ-ը միջազգային պայմանագրի պատրավորությունները Սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչի, այն կներկայացվի ԱԺ՝ վավերացման:

Հենց այս համաձայնագրով են կողմերը նախատեսում հիմնադրել TRIPP զարգացման ընկերությունը:

Արդարադատության նախարարության եզրակացությունը

Արդարադատության նախարարությունը կարծիք է հայտնել, թե հայ-ամերիկյան համաձայնագիրը պարունակում է Հայաստանի օրենքին հակասող, օրենքի փոփոխություն և նոր օրենքի ընդունում նախատեսող նորմեր, բայց նաև համաձայնագրի քաղաքական բնույթը հաշվի առնելով՝ համարել են վավերացման ենթակա:

Հարկային օրենսգրքի մի ամրագրմանը հակասող են համարել համաձայնագրով սահմանված հարկային արտոնությունները, ամենաքննարկված՝ TRIPP-ով անցնող-դարձողների հետ անմիջական շփման մեջ մտնող ընդունարանի՝ ֆրոնթ օֆիսի համաձայնությանը անդրադարձել են, բայց խիստ անորոշ:

Պետական սահմանի մասին օրենքով մարդիկ ու բեռները սահմանը կարող են հատել նաև միջազգային պայմանագրերի համաձայն, բայց Արդարադատության նախարարությունը հաճախորդների հետ անմիջական շփման համար մասնավորի ծառայություններից օգտվելու հայ-ամերիկյան վերջին համաձայնության կոնտեքստում նաև նույն օրենքի մեկ այլ ձևակերպում է մեջբերել, բայց առանձ որևէ եզրահանգման:

«Հարկ է նշել, որ «Պետական սահմանի մասին» օրենքի համաձայն՝ Հայաստանի սահմանով անձանց, տրանսպորտային միջոցների, բեռների և այլ գույքի բացթողնումը իրականացնում են սահմանապահ զորքերի զինծառայողները և մաքսային մարմինները: Ուստի համապատասխան փաստաթղթերի ստուգման և պետական սահմանով բացթողնման լիազորությունները վերապահված են բացառապես պետական մարմիններին», - նշում է նախարարությունը

Սրբուհի Գալյանի ղեկավարած կառույցից այս դիտարկման առիթով մեկնաբանություն էինք խնդրել՝ ճշտելու՝ արդյոք օրենք կփոխվի՞, հրաժարվեցին՝ պատճառաբանությամբ, թե իրենց դիրքորոշումն արտահայտել են եզրակացությամբ:

Հայաստանցի պաշտոնյաները հստակ չեն հայտարարել՝ TRIPP-ով անցնելիս ադրբեջանցիները հայ սահմանապահներին ու մաքսավորներին հանդիպելու են, թե՝ ոչ: Ըստ հայ-ամերիկյան պայմանավորվածությունների, հաճախորդների առերես սպասարկումը մասնավոր ընկերության աշխատակիցների միջոցով է լինելու: Ստուգման համար փաստաթղթերը նրանք են հավաքելու, տարանցման վճարները՝ նույնպես:

Վերջնական որոշում կայացնողը, ըստ համաձայնագրի, հայաստանցի մաքսավորն ու սահմանապահն են, ունեն ստուգման ու զննման լիազորություններ, բայց ընտրված մոդելի համաձայն, նրանց գրասենյակային՝ բեք օֆիսի աշխատանքն է վերապահված:

«Հայաստանի Հանրապետությունը կպահպանի իր լիարժեք ինքնիշխանությունը». Միրզոյան

Սյունիքով Ադրբեջանի հիմնական տարածքից դեպի Նախիջևան տարանցումը, ըստ համաձայնությունների, անխոչընդոտ է լինելու՝ ինչ-ինչ թվային գործիքների ներդրմամբ: Այս ամենի կողքին շեշտվում է՝ Հայաստանը պահպանելու է լիակատար իրավազորությունն իր ինքնիշխան տարածքում։

«Հայաստանի Հանրապետությունը կպահպանի իր լիարժեք ինքնիշխանությունն ու լիիրավ իրավազորությունը պետական սահմանի կառավարման, սահմանային վերահսկողության, մաքսային վարչարարության և ՀՀ տարածքում իրականացվող մաքսային բոլոր գործընթացների նկատմամբ», - այսօր ասաց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։

TRIPP զարգացման համատեղ ձեռնարկությունում Միացյալ Նահանգների մասնաբաժինն առաջին 49 տարում 74, Հայաստանինը՝ 26 տոկոս կլինի: Եթե համագործակցությունը ևս 50 տարով երկարաձգեն, Հայաստանի բաժնեմասը կավելանա մինչև 49 տոկոս:

«TRIPP զարգացման ընկերությունը» կստանա հողօգտագործման, կառուցապատման իրավունք այս գոտիներում, և այս իրավունքը կգործի նախնական 49 տարով», - նշեց Միրզոյանը:

Հայաստանի արտգործնախարարն ընդգծեց. «TRIPP-ի հիմնադրման փաստաթղթային գործընթացն ավարտելու համար առջևում ունենք դեռևս երկու փաստաթուղթ՝ բաժնետետերի միջև պայմանագիրը և կլինի արդեն «TRIPP զարգացման ընկերության» կանոնադրությունը: Մենք այժմ աշխատում ենք այդ փաստաթղթերի վրա»:

TRIPP-ի վերաբերյալ համաձայնագիրը նախաստորագրվեց ԱՄՆ պետքարտուղար Ռոբիոյի երևանյան կարճատև այցի ընթացքում՝ մայիսի վերջին, իսկ ստորագրվեց՝ հեռավար՝ հունիսի 1-ին՝ Վաշինգտոնում՝ ԱՄՆ պետքարտուղարի, հունիսի 4-ին՝ Երևանում՝ Հայաստանի արտգործնախարարի կողմից:

Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG