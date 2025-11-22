Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թրամփ. Զելենսկին ստիպված կլինի հավանություն տալ խաղաղության ԱՄՆ ծրագրին

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Նյու Յորքի նորընտիր քաղաքապետ Զոհրան Մամդանին պատասխանում են լրատվամիջոցների հարցերին, Սպիտակ տուն, Վաշինգտոն, 21-ը նոյեմբերի, 2025թ.
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Նյու Յորքի նորընտիր քաղաքապետ Զոհրան Մամդանին պատասխանում են լրատվամիջոցների հարցերին, Սպիտակ տուն, Վաշինգտոն, 21-ը նոյեմբերի, 2025թ.

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ է արել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն ընդունել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմն ավարտելու՝ Վաշինգտոնի մշակած պլանը:

«Զելենսկուն դուր չի՞ գալիս [խաղաղության ծրագիրը]: Նա ստիպված կլինի: Իսկ եթե այն նրան դուր չի գալիս, նրանք ուղղակի պետք է շարունակեն կռվել: Դե, ինչ-որ պահի նրան հարկ լինի ինչ-որ բան ընդունել», - ասել է Թրամփը Սպիտակ տանը լրագրողներին:

«Կարծում ենք՝ մենք ունենք խաղաղության հասնելու միջոց: Նրան [Զելենսկուն] հարկ կլինի հավանություն տալ դրան», - հավելել է ԱՄՆ նախագահը:

Թրամփը հերթական անգամ պնդել է, որ «ժառանգել է այդ պատերազմը», և եթե ինքը լիներ նախագահ այն ժամանակ, պատերազմը չէր սկսվի:

Ուկրաինայում պատերազմում կողմերի կրած կորուստները ԱՄՆ նախագահը համեմատել է Երկրորդ աշխարհամարտում կորուստների հետ. - «Անցած ամիս նրանք կորցրել են 25 հազար զինվոր: Մենք դեռ չէինք տեսել նման բան: Դա երկրորդ աշխարհամարտ է»:

Զելենսկին, ԱՄՆ նախագահի համոզմամբ, «պետք է համաձայնություն կնքեր մեկ տարի առաջ, երկու տարի առաջ»:

Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսն էլ սոցցանցում մասնավորապես գրել է. - «Նոր բանաձևի, որի վրա աշխատում է վարչակազմը, ամբողջ քննադատությունը կա՛մ ցույց է տալիս, որ այն սխալ է հասկացվում, կա՛մ աղավաղում է իրողությունները տեղերում: Գոյություն ունի ֆանտազիա, որ եթե ուղղակի ավելի շատ փող, ավելի շատ զենք տակ կամ ավելի շատ պատժամիջոցներ սահմանել, հաղթանակը կապահովվի: Խաղաղություն չի կնքվի պատրանքների աշխարհում ապրող որևէ բանի անընդունակ դիվանագետների կամ քաղաքական գործիչների կողմից: Դրան գուցե կարող են հասնել իրական աշխարհում ապրող ողջամիտ մարդիկ»:

Խաղաղության ծրագրով ԱՄՆ-ն անվտանգության երաշխիքներ է տալիս Ուկրաինային, բայց որոշ պայմաններով։ Ուկրաինան պարտավորվում է չդառնալ միջուկային պետություն: Ղրիմը, Դոնեցկը և Լուգանսկը անցնում են Ռուսաստանին և դե ֆակտո ճանաչվում ռուսական, Խերսոնում և Զապորոժիեում շփման գիծը սառեցվում է, տարածքների մի մասը դառնում է ապառազմականացված բուֆերային գոտի՝ դե ֆակտո Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։ Կողմերը պարտավորվում են սահմաններն ուժով չփոխել։

Ուկրաինան նաև պարտավորվում է չմիանալ ՆԱՏՕ-ին, կրճատել զինված ուժերի թիվը: ՆԱՏՕ-ն պարտավորվում է զորք չտեղակայել Ուկրաինայում, Ռուսաստանն էլ՝ չհարձակվել Ուկրաինայի և Եվրոպայի վրա: ԱՄՆ-ը և Եվրոպան Ուկրաինայի վերակառուցման խոշոր ներդրումային փաթեթ կպատրաստեն, որին ռուսական սառեցված ակտիվներից 100 միլիարդ դոլար կհատկացվի, Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներն աստիճանաբար կվերացվեն:

Վլադիմիր Զելենսկին երեկ ազգին ուղղված տեսաուղերձում հայտարարել է, որ այժմ Ուկրաինան կարող է շատ դժվար ընտրության առաջ կանգնել՝ կա՛մ արժանապատվության կորուստ, կա՛մ առանցքային գործընկեր ԱՄՆ-ին կորցնելու ռիսկ:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG