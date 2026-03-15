Թրամփը սպառնում է Խարգ կղզու վրա նոր հարձակումներով

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ թեև Իրանի ռազմավարական Խարգ կղզու մեծ մասը ոչնչացվել է Միացյալ Նահանգների օդային հարվածներով, ինքը կարող է հրահանգել հետագա հարձակումներ՝ Իրանի պատասխան հարձակումների հետևանքով նավթային արդյունաբերության խափանումների վերաբերյալ արաբական երկրների հաղորդումների ֆոնին:
«Մենք կարող ենք հարվածել [կղզուն] ևս մի քանի անգամ, պարզապես զվարճանքի համար», - ասել է Թրամփը երեկ NBC News-ին:
Խարգին հասցված հարվածներից անմիջապես հետո ԱՄՆ նախագահը վստահեցրել էր, որ ամերիկյան ուժերն «ամբողջությամբ ոչնչացրել են» իրանական ռազմական թիրախները կղզու վրա, սակայն նավթային ենթակառուցվածքներն անվնաս են թողել: Այդուհանդերձ, Թրամփը սպառնացել էր այդ վայրերին ևս հարվածներ հասցնել, եթե Իրանը խոչընդոտի նավագնացությունը Հորմուզի նեղուցում:
ԱՄՆ նախագահը նաև ասել է, թե Իրանը ձգտում է համաձայնության՝ վերջ դնելու հակամարտությանը, սակայն Թեհրանի առաջարկած պայմանները չեն համապատասխանում իր պայմաններին:
«Իրանն ուզում է գործարք կնքել, իսկ ես չեմ ուզում, քանի որ պայմանները դեռ բավականաչափ լավը չեն», - նշել է Թրամփը:
Իրանի ափից մոտ 25 կմ և Հորմուզի նեղուցից շուրջ 480 կմ հեռու գտնվող Խարգ կղզում է երկրի նավթի 90 տոկոսի արտահանման տերմինալը: Թեհրանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ հարվածներից հետո նավթի արտահանումը Խարգի տերմինալով անխափան շարունակվում է: