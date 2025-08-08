Մատչելիության հղումներ

Թրամփը «շատ վստահ է» խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցում

Միացյալ Նահանգների և Ադրբեջանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Իլհամ Ալիևի ձեռքսեղմման արարողության ժամանակ լրագրողներից մեկը հարցրել է Սպիտակ տան ղեկավարին, թե որքանո՞վ է վստահ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցում: ԱՄՆ նախագահը պատասխանել է․ -
«Ես շատ վստահ եմ դրանում»:


