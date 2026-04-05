Թրամփը կարծում է՝ վաղը Իրանի հետ կկարողանան համաձայնության գալ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Fox news-ին ասել, որ կարծում է՝ Իրանի հետ կկարողանան համաձայնության գալ վաղը:

«Կարծում եմ՝ վաղը լավ հնարավորություն կա, նրանք հիմա բանակցություններ են վարում», - ասել է նախագահը։

Եթե Իրանը համաձայնության չգա, ասել է Թրամփը, «դուք կտեսնեք կամուրջներ և էլեկտրակայաններ, որոնք կփլուզվեն նրանց ամբողջ երկրում»։

«Եթե նրանք արագ համաձայնության չգան, ես մտածում եմ ամեն ինչ պայթեցնելու և նավթը վերցնելու մասին», - ասել է նա։

Ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահը դիմել էր Իրանին՝ պահանջելով բացել Հորմուզի նեղուցը։ Երեքշաբթի օրը Իրանում կլինի էլեկտրակայանի և կամրջի օր, բոլորը միասին։ Նման բան չի լինի։ Բացեք գրողի տարած նեղուցը, խելագար սրիկաներ, թե չէ կապրեք դժոխքում։ Պարզապես նայեք: Փառք Ալլահին», - գրել է Թրամփը։

Նախօրեին Թրամփը հայտարարել էր, որ Իրանն ունի 48 ժամ՝ կարևորագույն նշանակություն ունեցող Հորմուզի նեղուցը բացելու վերաբերյալ համաձայնության գալու համար, հակառակ դեպքում կհայտնվի «դժոխքում»։


