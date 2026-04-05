«Բացեք նեղուցը, թե չէ դժոխքում կլինեք». Թրամփ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Truth Social էջում արած գրառմամբ դիմել է Իրանին՝ պահանջելով բացել Հորմուզի նեղուցը։

«Երեքշաբթի օրը Իրանում կլինի էլեկտրակայանի և կամրջի օր, բոլորը միասին։ Նման բան չի լինի։ Բացեք գրողի տարած նեղուցը, խելագար սրիկաներ, թե չէ կապրեք դժոխքում։ Պարզապես նայեք: Փառք Ալլահին», - գրել է Թրամփը։

ԱՄՆ նախագահը նախօրեին հայտարարել էր, որ Իրանն ունի 48 ժամ՝ կարևորագույն նշանակություն ունեցող Հորմուզի նեղուցը բացելու վերաբերյալ համաձայնության գալու համար, հակառակ դեպքում կհայտնվի «դժոխքում»։

