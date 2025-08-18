Մատչելիության հղումներ

Թրամփը հայտարարել է, որ Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո կզանգահարի Պուտինին

Օվալաձև աշխատասենյակում՝ Զելենսկու կողքին նստած, լրագրողների հետ զրույցում ԱՄՆ նախագահը հույս է հայտնել, որ երկուշաբթի օրվա գագաթնաժողովը կարող է հանգեցնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ եռակողմ հանդիպման՝ հավելելով, թե ինքը կարծում է, որ Պուտինը ցանկանում է պատերազմն ավարտվի։

Ուկրաինայի առաջնորդը լրագրողների հետ զրույցում ասաց. «Մենք պետք է դադարեցնենք այս պատերազմը, կանգնեցնենք Ռուսաստանին, և մեզ անհրաժեշտ է աջակցություն»:

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ հանդիպումից հետո կզանգահարի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, և հնարավոր է, որ երեք առաջնորդները հանդիպեն։

