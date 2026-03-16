Թրամփը հայտարարել է, որ Կուբան ցանկանում է «գործարք» կնքել ԱՄՆ-ի հետ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախօրեին հայտարարել է, որ Կուբան հույս ունի «գործարք» կնքել, որը կարող է տեղի ունենալ «բավականին արագ»։
«Կուբան նույնպես ցանկանում է գործարք կնքել, և ես կարծում եմ, որ մենք շատ շուտով կա՛մ կկնքենք գործարք, կա՛մ կանենք այն, ինչ պետք է անենք», - լրագրողներին ասել է Թրամփը:
«Այսպիսով, մենք խոսում ենք Կուբայի հետ, բայց մենք Իրանի հետ ենք գործ ունենալու նախքան Կուբայի հետ... Այնպես որ, կարծում եմ, որ Կուբայի հետ ինչ-որ բան շատ արագ կպատահի», - հավելել է ԱՄՆ նախագահը:
Կուբայի նախագահ Միգել Դիաս-Կանելը ուրբաթ օրը հաստատել է, որ իր կառավարությունը բանակցություններ է վարել Միացյալ Նահանգների հետ «երկկողմանի տարաձայնությունների» շուրջ, չնայած քննարկումների վերաբերյալ մանրամասներ չի հայտնել։
Հունվարին Թրամփը աղքատ կղզին դրեց ԱՄՆ նավթային շրջափակման տակ:
ԱՄՆ պատժամիջոցների կիրառումն արդեն հանգեցրել է էներգակիրների մատակարարման կրճատմանը, և Կուբան տառապում է էլեկտրաէներգիայի անջատումների աճող քանակից, որոնք հարվածում են ինչպես բնակելի անշարժ գույքին, այնպես էլ արդյունաբերությանը։
Թրամփը հայտարարել է, որ Կուբան «անկում է ապրում»։