Թրամփը հայտարարում է՝ Իրանը «շատ վատ աշխատանք» է կատարում Հորմուզի նեղուցով նավթի անարգել անցումն ապահովելու հարցում

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախօրեին հայտարարել է, որ Իրանը «շատ վատ աշխատանք» է կատարում՝ Հորմուզի նեղուցով նավթի անարգել անցումն ապահովելու հարցում:
«Իրանը շատ վատ աշխատանք է կատարում, ոմանք կասեն՝ անպատվաբեր։ Սա այն համաձայնագիրը չէ, որը մենք ունենք», - Truth Social-ում գրել է Թրամփը
«Կան հաղորդագրություններ, որ Իրանը վճարներ է գանձում Հորմուզի նեղուցով անցնող տանկերներից։ Ավելի լավ է դա չանեն, իսկ եթե դա անում են, ապա ավելի լավ է հիմա դադարեցնեն», - մեկ այլ գրառման մեջ գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահը:
Երկշաբաթյա հրադադարի համաձայնագրի շրջանակում Թրամփի կարևորագույն պահանջներից մեկը Հորմուզի նեղուցով նավագնացության ազատ հոսքն է, որը Իրանը փաստացի փակել է: Թեհրանը խոստացել է վերաբացել նավագնացությունը, թեև միայն իրանական զինվորականների հետ համակարգմամբ և տուրքի վճարմամբ: