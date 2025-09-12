Մատչելիության հղումներ

Թրամփը հայտարարել է, որ Չարլի Քըրքի սպանության մեջ կասկածվողը ձերբակալվել է

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու իր աջակից Չարլի Քըրքը, արխիվային լուսանկար
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու իր աջակից Չարլի Քըրքը, արխիվային լուսանկար

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իրավապահ մարմինները ձերբակալել են ԱՄՆ Յուտայի համալսարանի տարածքում պահպանողական ակտիվիստ, հաղորդավար և իր հավատարիմ աջակից Չարլի Քըրքի սպանության մեջ կասկածվողը։

«Կարծում եմ՝ մենք նրան բռնել ենք», - Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։

NY POST-ը հղում անելով իրավապահ մարմիններին՝ հաղորդում է, որ կրակոցների մեջ կասկածվողը 22-ամյա Յուտայի բնակիչ է։

Երեկ հաղորդվեց, որ հրազենային կրակոցից սպանվել է պահպանողական ակտիվիստ, հաղորդավար և նախագահ Դոնալդ Թրամփի հավատարիմ աջակից Չարլի Քըրքը: Արձակվել է մեկ կրակոց, նախնական տեղեկություններով՝ համալսարանի մասնաշենքերից մեկի տանիքից՝ մոտ150 մետր հեռավորությունից: Գնդակը դիպել է ակտիվիստի պարանոցին, նա ավելի ուշ մահացել է հիվանդանոցում:

