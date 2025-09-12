Մատչելիության հղումներ

Թրամփը հայտարարել է՝ համբերությունը սպառվում է Ուկրաինայում հրադադար հաստատելու հարցում

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե իր համբերությունը սպառվում է Ուկրաինայում հրադադար հաստատելու հարցում, բայց չի հստակեցրել՝ կլինեն արդյոք նոր պատժամիջոցներ Ռուսաստանի նկատմամբ։

Fox News-ին տված հարցազրույցում Թրամփը նշել է, որ վաղուց լավ հարաբերություններ է ունեցել Պուտինի հետ, բայց հիասթափվել է պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ նրա դիրքորոշումից։

Թրամփը նշել է, որ սեղանին են բանկերի և նավթի նկատմամբ պատժամիջոցները, միաժամանակ հավելել, որ դրանց նաև եվրոպական երկրները պետք է մասնակցեն։

«Սա Եվրոպայի խնդիրն է, շատ ավելի մեծ, քան մեր խնդիրը»,-ասել է նա։

