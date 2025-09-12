ԵՄ-ն ևս վեց ամսով երկարաձգում է ՌԴ-ի նկատմամբ պատժամիջոցները

ԵՄ երկրները այսօր համաձայնել են ևս վեց ամսով երկարաձգել պատժամիջոցները ռուսաստանցի ավելի քան 2500 ռուս անհատների և կազմակերպությունների, այդ թվում՝ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ։
Համաձայնությունը ձեռք է բերվել երկուշաբթի, երբ Հունգարիան և Սլովակիան հրաժարվել են մի շարք անձանց սև ցուցակից հանելու իրենց պահանջներից։
ԵՄ արտգործնախարար Կայա Կալլասի խոսքով, նոր պատժամիջոցների թիրախում է լինելու Ռուսաստանի էներգետիկ ու բանկային ոլորտը. «Մենք կշարունակենք քամել այն գումարը, որ Պուտինին անհրաժեշտ է պատերազմի համար», - գրել է Կալլասը։