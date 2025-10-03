Թրամփը «Համաս»-ին ժամանակ տվեց մինչև կիրակի երեկո

Մատչելիության հղումներ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Գազայի հատվածը կառավարող «Համաս»-ին մինչև կիրակի օրը Վաշինգտոնի ժամանակով 18:00-ը ժամանակ տվեց պաղեստինյան անկլավում հրադադարի վերաբերյալ ամերիկյան պլանի շուրջ համաձայնության գալու համար: Սպիտակ տան ղեկավարը պնդել է՝ սա վերջին հնարավորությունն է:

«Համաձայության պետք է հասնել «Համաս»-ի հետ մինչև կիրակի երեկոյան ժամը 18:00-ը, Վաշինգտոնի ժամանակով», - Truth Social-ում գրել է նախագահ Թրամփը:

«Բոլոր երկրները միացել են։ Եթե այս ՎԵՐՋԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ համաձայնագիրը չկնքվի, ապա «Համաս»-ի դեմ այնպիսի դժոխք կլինի, ինչպիսին ոչ ոք երբեք չի տեսել», - ընդգծել է ԱՄՆ նախագահը:

Այսօր ավելի վաղ պաղեստինյան խմբավորման ներկայացուցիչը France-Presse-ին փոխանցել էր, թե դեռ ժամանակ է պետք՝ ուսումնասիրելու Թրամփի ծրագիրը, որը կոչ է անում հրադադար հաստատել, 72 ժամում ազատ արձակել պատանդներին, «Համաս»-ից պահանջում է զինաթափվել, նախատեսում է Իսրայելի բանակի աստիճանական դուրսբերում Գազայից։


