Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պեսկով․ «Աջակցում ենք Գազայի հարցով Թրամփի ծրագրին»

Պաշտոնական Մոսկվան իր աջակցությունն է հայտնում Գազայում ռազմական գործողությունների դադարեցման հարցով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի երեկ հրապարակած ծրագրին։ Այսօր այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։

«Ռուսաստանը մշտապես աջակցում այն գործողություններին, որոնք ձեռնարկվում են [Գազայում] ծավալվող ողբերգությանը վերջ տալու համար։ Թրամփի ջանքերը ևս բացառություն չեն», - նշել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչը՝ հավելելով, - «Իհարկե, մեր ցանկությունն է, որ այդ ծրագիրը կյանքի կոչվի և խաղաղություն հաստատելու հնարավորություններ ի հայտ գան»։

Սպիտակ տունը երեկ հրապարակել է Գազայի հակամարտության կարգավորման 20 կետից բաղկացած փաստաթուղթ, որը կոչ է անում անհապաղ դադարեցնել կրակը, նախատեսում է պատանդների վերադարձ, Իսրայելի փուլային հեռացում Գազայից, «Համաս»-ի զինաթափում և միջազգային մարմնի գլխավորությամբ անցումային կառավարության ստեղծում:

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG